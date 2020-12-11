Более 7,5 млрд рублей выделено в Дагестане на выплаты детям от 3 до 7 лет

Махачкала, 11 декабря. В муниципалитеты Дагестана поступили дополнительные средства на осуществление выплат семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минтруда. Как выяснил ФАН, речь идет о 7,5 миллиарда рублей.

В релизе министерства отмечается, что в настоящее время на осуществление выплат выделены дополнительные средства из федерального и республиканского бюджетов.

«Накануне дополнительные средства из федерального и республиканского бюджетов на данную выплату в полном объеме поступили во все республиканские территориальные органы соцзащиты», – говорится в сообщении Минтруда РД.

В ведомстве не смогли оперативно ответить на вопрос ФАН о конкретных суммах, переведенных на счета социальных служб муниципалитетов.

Однако на официальном интернет-портале правовой информации региона размещено распоряжение правительства Дагестана от 4 декабря 2020 года, в котором говорится о выделении из резервного фонда почти 350 миллионов рублей.

«Выделить министерству труда и социального развития Республики Дагестан из резервного фонда правительства Республики Дагестан 347,232,9 тысячи рублей на финансовое обеспечение осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно», – отмечается в тексте документа.

Что касается дополнительных средств, выделенных из федерального бюджета, то регион в ноябре получил, согласно распоряжению правительства России, более 7,2 миллиарда рублей.

Таким образом, суммарный объем средств, которые должны были поступить в муниципалитеты Дагестана для детских выплат, составляет не менее 7,5 миллиарда рублей.

С предложением ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в начале года выступил президент России Владимир Путин. Позднее он подписал соответствующий указ, а на реализацию выплат из бюджетов всех уровней было выделено более 136 миллиардов рублей. В октябре федеральное правительство из резервного фонда выделило дополнительно более 8,8 миллиарда рублей, а в ноябре – еще 61,8 миллиарда. Эти средства были распределены по регионам. Республика Дагестан в октябре получила 677 миллионов рублей, в ноябре, как уже отмечалось, – 7,2 миллиарда.

Размер ежемесячного пособия семьям с детьми от трех до семи лет составляет половину от прожиточного минимума ребенка в том или ином регионе. В Дагестане, по данным Минтруда, этот минимум равен 10 043 рублям, соответственно, размер выплаты составляет 5 059,5 рубля на каждого ребенка.