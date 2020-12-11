Гришаков: поправки в закон «О полиции» могут спасти множество жизней

Санкт-Петербург, 11 декабря. Госдума поддержала в первом чтении законопроект о новых полномочиях полиции. Почему эти поправки необходимы, рассказал начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«В первую очередь нужно понимать, что некоторые поправки — такие как разрешение вскрывать автомобили — действительно необходимы. В настоящее время без данных поправок полицейские практически нарушают права граждан путем вторжения в частную собственность. В процессе спасения жизни оставленного в машине ребенка, человека, которому стало плохо или же в ходе поиска преступника перед полицейским стоят вопросы: «Вскрывать ли автомобиль? Кто будет виноват в случае повреждения машины?» — рассказал Игорь Гришаков.

По его словам, данная поправка дает руководство к действию.

«Без поправок, даже при большом количестве понятых, сотрудник полиции не имеет право вскрывать автомобили без присутствия хозяина. Однако сейчас полицейский руководствуется статьей о причинении вреда в случае крайней необходимости. Поэтому в процессе спасения жизни статья оправдывает действия, потому что они приносят больше пользы, чем вреда», — объяснил Игорь Гришаков.

Согласно статье 1067 ГК РФ, вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред.