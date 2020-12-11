Турция установила новый рекорд по смертям от COVID-19

Анкара, 11 декабря. Число смертей от коронавирусной инфекции в Турции продолжает расти.

Министерство здравоохранения республики сообщает, что за минувшие сутки зафиксировано 30 424 случая заражения COVID-19. Из больниц выписаны 5232 выздоровевших.

Несмотря на усилия врачей, количество скончавшихся от коронавирусной инфекции увеличивается. Согласно опубликованным данным, за последние 24 часа в Турции умерло 220 человек, ещё 5943 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, медики неоднократно призывали правительство республики закрыть границы и ввести карантин для борьбы с распространением COVID-19. Врачи пытались обратить внимание чиновников на загруженность больницы Башакшехир Чам и Сакура с помощью митинга в Стамбуле.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о требовании экспертов запретить междугородние поездки в Турции. Комендантский час и ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) в общественных местах не помогают местным властям справиться с пандемией.