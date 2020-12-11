«Угол чердака» и Сfera сразятся на ринге популярного шоу «Музыкальная сеча»

В пятницу, 11 декабря, в 19:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» представят видеозапись полуфинала шоу «Музыкальная сеча — 2020».

Завершает наш музыкальный полуфинал противостояние двух дружественных коллективов — «Угол чердака» и Cfera. По жизни друзья, но прямые соперники на пути к финалу и главному призу в 100 000 рублей. Что из этого выйдет — смотрите сегодня в 19:00.

«Угол чердака» — творческий тандем Юрия Тараканова и Кирилла Рыжова. Начав свое творческое существование в 2019 году, они маленьким шагами оставляют заметные следы на музыкальном небосклоне философского инди-рока. Парни перебрались в Санкт-Петербург из Сосногорска, небольшого городка в Республике Коми. Юрий в далеком 2001 году играл в составе группы «Дети Легенд», а Кирилл побарабанил и набрался ценного опыта сразу в нескольких группах.

Cfera — лирическая поп-рок-группа. Основа их творчества — демонстрация хорошей музыки и текстов, доказательство удивительного для современной эстрады факта, что можно петь без грязи и мата. Музыка может затронуть душу и мысли, и цель Cfera — сделать это хорошо. А также оставить память о своем творчестве. Напомним, этот музыкальный коллектив до пандемии регулярно выступал на концертах и фестивалях в Санкт-Петербурге и множестве других городов России.

Кто из двух достойных коллективов пройдет в финал и примет участие в главной битве за 100 000 рублей, будет зависеть от вас и ваших голосов. Смотрите наш эфир и голосуйте!

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Напоминаем, мы приглашаем музыкантов и музыкальные коллективы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также тех, кто готов приехать в Северную столицу, принять участие в творческом конкурсе «Музыкальная сеча — 2020».

Отправить заявку на регистрацию в конкурсе можно на email — presscenter@mediapatriot.ru.

В письме кратко расскажите о себе и музыке, которую вы создаете, а также прикрепите видео- или аудиозаписи своих выступлений.

Финалисты конкурса будут определены по результатам онлайн-голосования, и в декабре 2020 года будут подведены итоги конкурса. Победители получают призы и медиаподдержку в продвижении своего творчества. Полное описание конкурса и порядок его проведения доступны здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru