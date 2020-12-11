Рецидивист одним ударом убил годовалого сына в Забайкалье

Чита, 11 декабря. Бывший заключенный в забайкальском селе Ильинка пытался успокоить плачущего годовалого ребенка с помощью физической силы. Как стало известно ФАН, мужчина нанес один удар кулаком, после которого мальчик затих и через непродолжительное время скончался.

10 декабря к следователям поступила информация, что в селе Ильинка родители обнаружили мертвым своего сына. На место происшествия сразу выдвинулась следственно-оперативная группа. Стражи порядка выяснили, что на теле малыша нет следов побоев, и направили его тело на экспертизу. После вскрытия патологоанатом сделал вывод, что мальчик умер от обширной черепно-мозговой травмы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

По версии следствия, 9 декабря находившийся в состоянии алкогольного опьянения отец малыша ударил его кулаком по голове.

«Семья неблагополучная. Мать ранее судима за нанесение тяжких телесных повреждений своей знакомой. Так называемый папа несколько раз попадал за решетку, в последний раз — за то, что ограбил и избил человека. После отсидки он устроился работать на местную лесопилку. Мать убитого ребенка находится в декретном отпуске», — рассказал ФАН источник в полиции.

Отца правоохранители задержали по подозрению в совершении преступления. Следствие будет ходатайствовать о его аресте перед судом.