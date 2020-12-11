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Вооруженные силы Камеруна отбили атаку террористов на севере страны

Вооруженные силы Камеруна отбили атаку террористов на севере страны

Яунде, 10 декабря. Бойцы элитного батальона быстрого реагирования Камеруна (BIR) отразили нападение боевиков из запрещенной в РФ террористической организации «Боко Харам» на севере страны.

Китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в ночь на четверг террористы «Боко Харам» напали на село Гакара, расположенное в северной части Камеруна. Они ранили члена поселковой дружины, который пытался оказать сопротивление, но затем сами попали под удар прибывших на место солдат BIR.

В ходе отражения атаки два солдата элитного подразделения были ранены. Также боевики сожгли 14 домов. Сообщений о погибших среди гражданского населения не поступало.

Террористическая группировка «Боко Харам» за последнее время увеличила свою активность в северных районах Камеруна и прилегающих к ним областях Нигерии и Чада. За последние 11 месяцев только в северо-восточных районах Нигерии зафиксировано 142 нападения, 125 из которых привели к человеческим жертвам. Погибли по меньшей мере 1606 человек.

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