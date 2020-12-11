Вооруженные силы Камеруна отбили атаку террористов на севере страны

Яунде, 10 декабря. Бойцы элитного батальона быстрого реагирования Камеруна (BIR) отразили нападение боевиков из запрещенной в РФ террористической организации «Боко Харам» на севере страны.

Китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные СМИ сообщает, что в ночь на четверг террористы «Боко Харам» напали на село Гакара, расположенное в северной части Камеруна. Они ранили члена поселковой дружины, который пытался оказать сопротивление, но затем сами попали под удар прибывших на место солдат BIR.

В ходе отражения атаки два солдата элитного подразделения были ранены. Также боевики сожгли 14 домов. Сообщений о погибших среди гражданского населения не поступало.

Террористическая группировка «Боко Харам» за последнее время увеличила свою активность в северных районах Камеруна и прилегающих к ним областях Нигерии и Чада. За последние 11 месяцев только в северо-восточных районах Нигерии зафиксировано 142 нападения, 125 из которых привели к человеческим жертвам. Погибли по меньшей мере 1606 человек.