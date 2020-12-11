Необдуманная цитата Эрдогана на параде в Баку привела к конфликту с Тегераном

Руководитель Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф остро отреагировал на речь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которую тот произнес на военном параде в Баку. На мероприятии, посвященном военному успеху Азербайджана в ходе последнего обострения нагорнокарабахского конфликта, президент Турции процитировал отрывок из стихотворения, в котором иранские территории севернее Араса представляются как оккупированные.

Глава МИД разглядел в этой цитате посягательство на территориальную целостность Ирана.

«Разве он не понимал, что подрывает суверенитет Азербайджанской Республики? Никто не имеет права так выражаться о нашем любимом Азербайджане», — заявил Мохаммад Джавад Зариф.

Дипломат имел в виду провинции Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан, входящие в состав Ирана и населенные преимущественно этническими азербайджанцами.

Также в ходе парада президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает армянские территории Зангезур, Гойча и Ереван историческими землями своей страны. В связи с этим государственный лидер сообщил о намерении готовиться к новой войне, «не теряя ни минуты».

Президент Азербайджана добавил, что не рассматривает Армению как торгового партнера и равноправного игрока на мировой арене. Тех же, кто не разделяет эту позицию, он назвал предателями и таканками (арм. «отбросы», «отребье»).

Власти Азербайджана учредили в стране праздник в честь окончания войны в Нагорном Карабахе — День победы. Его будут отмечать 10 ноября. Еще одной памятной датой станет 27 сентября — начало военных действий. К этой дате приурочат День памяти погибших.