Никита Масленников дал оценку выходу Великобритании из ЕС без торгового соглашения

Евросоюз и Великобритания в дальнейшем могут выравнивать отношения в рамках больших интеграционных торговых группировок. Об этом в беседе с ФАН рассказал экономист и политолог Никита Масленников.

Собеседник отметил, что возможность выхода Великобритании из ЕС без торгового соглашения была высока изначально.

«К этому все и шло. Думаю, паллиативные решения будут найдены. Существует немало возможностей выравнивать отношения в рамках больших интеграционных торговых группировок, которые сейчас развиваются достаточно серьезно», — сказал экономист.

По его словам, не стоит рассчитывать на то, что все необходимые решения будут найдены в скором времени.

«Сейчас будет реакция бизнеса на все возникающие сложности. Английскому правительству придется реагировать на эту озабоченность возрастающими рисками. Ставить точку в судьбе переговорного процесса я бы не стал», — пояснил эксперт.

Никита Масленников обратил внимание еще на одну особенность нынешней ситуации.

«Крупный бизнес по обе стороны Ла-Манша готовился к разным возможным сценариям. Однако в нынешних условиях на все проблемы накладывается непростая эпидемиологическая обстановка», — подытожил экономист.

Ранее премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что Великобритания может покинуть Евросоюз без заключения торгового соглашения с ЕС. Он добавил, что переговоры не прекращаются, однако на данный момент многое говорит о том, что обществу и производству необходимо готовиться к тому, что отношения с Великобританией будут выстраиваться по правилам Всемирной торговой организации.