Политолог объяснил, почему успех «Спутник V» приводит Запад в ярость

Минобороны РФ сообщило о планах дискредитировать российскую вакцину «Спутник V» из-за рубежа. В ведомстве заявили о западных грантах, выделенных на дезинформацию о препарате. Директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил ФАН, почему на Западе хотят дискредитировать российскую вакцину.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство располагает точной информацией о том, что готовятся многочисленные фейки о якобы опасности и неэффективности «Спутник V».

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы «опасности» российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ», — рассказали в МО РФ.

По словам Сергея Маркова, информационная война против России не ограничивается лишь политической сферой. Политолог назвал две причины, почему успех вакцины «Спутник V» приводит Запад в ярость.

«Информационная война распространяется на все сферы. Без сомнения, травля российских вакцин является частью информационной войны. Здесь есть несколько интересантов – те, кто продолжает вести гибридную войну против России, и считают, что успех российской вакцины повышает популярность страны, — это 90%. Еще 10% добавляет конкуренция в фарминдустрии. Крупные фармгиганты, такие как Pfizer и другие, хотели бы, конечно, получить огромные прибыли от своих вакцин. Наличие российской вакцины им сильно мешает. Они хотели бы убрать ее с рынка и получать прибыль», — пояснил политолог.

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире. Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Регионы РФ уже получили первые партии вакцин. До конца февраля планируется запустить в оборот порядка 6,9 миллиона доз. В настоящий момент от коронавируса привились свыше 150 тысяч человек.