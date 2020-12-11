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Политолог объяснил, почему успех «Спутник V» приводит Запад в ярость

Политолог объяснил, зачем Запад дискредитирует «Спутник V»

Минобороны РФ сообщило о планах дискредитировать российскую вакцину «Спутник V» из-за рубежа. В ведомстве заявили о западных грантах, выделенных на дезинформацию о препарате. Директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил ФАН, почему на Западе хотят дискредитировать российскую вакцину.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство располагает точной информацией о том, что готовятся многочисленные фейки о якобы опасности и неэффективности «Спутник V».

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы «опасности» российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в ВС РФ», — рассказали в МО РФ.

Политолог объяснил, зачем Запад дискредитирует «Спутник V»

По словам Сергея Маркова, информационная война против России не ограничивается лишь политической сферой. Политолог назвал две причины, почему успех вакцины «Спутник V» приводит Запад в ярость.

«Информационная война распространяется на все сферы. Без сомнения, травля российских вакцин является частью информационной войны. Здесь есть несколько интересантов – те, кто продолжает вести гибридную войну против России, и считают, что успех российской вакцины повышает популярность страны, — это 90%. Еще 10% добавляет конкуренция в фарминдустрии. Крупные фармгиганты, такие как Pfizer и другие, хотели бы, конечно, получить огромные прибыли от своих вакцин. Наличие российской вакцины им сильно мешает. Они хотели бы убрать ее с рынка и получать прибыль», — пояснил политолог.

Политолог объяснил, зачем Запад дискредитирует «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире. Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Регионы РФ уже получили первые партии вакцин. До конца февраля планируется запустить в оборот порядка 6,9 миллиона доз. В настоящий момент от коронавируса привились свыше 150 тысяч человек.

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