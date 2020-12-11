Мясников прокомментировал «тайный» визит представителя Навального в БСМП-1

Александр Мясников прокомментировал информацию СМИ о том, что представитель Алексея Навального забрал копии документов оппозиционера из омской больницы, куда тот был госпитализирован после отравления.

Ранее портал om1.ru сообщил, что на прошлой неделе Омск посетил представитель основателя ФБК (иностранный агент). Журналистам об этом визите ничего не сообщали. Поводом для «тайного» визита послужила поездка в омскую БСМП-1, где местные врачи в августе спасли жизнь оппозиционера.

Уточняется, что представитель Навального по юридической доверенности запросил медицинские документы, в которых отражено состояние здоровья пациента на тот момент, когда он был в Омске. В присутствии нотариуса ему передали копию медкарты.

По словам главного врача БСМП-1 Евгения Осипова, претензий к процедуре передачи не поступило. Сторона представителя поблагодарила медучреждение за оказанное содействие.

Редакция ФАН обратилась к врачу и телеведущему Александру Мясникову с просьбой прокомментировать соответствующую информацию. Он объяснил, что в юридическом аспекте у любого гражданина есть право запросить свои документы. В то же время нельзя однозначно констатировать, что с этой медкартой произойдет в будущем.

«Насколько я понял, все сделано юридически безупречно. Теперь зафиксирован факт, что Навальный эти документы получил. Повезут ли их в Германию? Ну, если он их запрашивал, он физически находится в Германии. Это говорит о том, что так или иначе они туда попадут», — убежден Мясников.

Сложившаяся ситуация говорит о том, что немецкие врачи могли счесть историю болезни Навального важной. Каждый врач, имеющий дело с тяжелым больным, должен спрашивать выписку и мнение тех, кто его лечил на предварительном этапе. В случае с оппозиционером вопросом остается только то, почему немецкая сторона не сделала это сразу.

«Я не понимаю, почему этого не было сделано раньше. Я в самом начале говорил, что омские врачи должны предоставить документы. Кстати, врачи предоставляли все данные туда. Но сейчас это все, конечно, запоздалое движение», — отметил специалист.

Российские врачи, предоставившие медицинские документы представителю Навального, с точки зрения закона, все сделали правильно. У него есть право требовать медицинскую документацию, и российская сторона обязана обеспечить этот доступ.

«Для чего? Ну, зная всю эту историю с Навальным, явно не для чего-то хорошего. Потому что будут копаться, будут нам вменять одно-другое. Наверняка. Ну, потому что гаденыш он — таким и остается. Даже если его спасли», — резюмировал Мясников.

В августе Алексея Навального госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. Его оперативно доставили в омскую больницу с подозрением на отравление, спустя почти двое суток он был перевезен в Германию, откуда политика выписали в конце сентября в удовлетворительном состоянии.