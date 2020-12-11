Махинации с выделением земли в Ялте довели сотрудника полиции до уголовного дела

Ялта, 11 декабря. В Крыму возбудили уголовное дело против врио замначальника следственного отдела УМВД России по городу Ялта и адвоката адвокатской палаты РК. Первого подозревают в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере, а второго – в посредничестве во взяточничестве.

Сотрудники местных управлений СК РФ, УФСБ России и Оперативной розыскной части СБ МВД провели специальные мероприятия, проверяя сообщения о том, что при постановке на кадастровый учет земельных участков, приобретенных гражданкой соседнего государства, могли быть совершены неправомерные действия.

Как оказалось, адвокат договорился о передаче денег должностному лицу МВД за отказ в возбуждении уголовного дела в отношении гражданки другой страны. После этого она получила подлинные документы на право владения земельными участками. За это врио замначальника следственного отдела УМВД России по городу Ялте получил от посредника 100 тысяч долларов или 7,7 млн рублей.

Позже у фигурантов дела были проведены обыски на местах работы жительства, где были изъяты документы и техника для изучения следствием. На данный момент следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении должностных лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что по данным Следственного комитета РФ, каждое уголовное дело о коррупции в России связано со взятками.