Серуканов: Навальный пошел ва-банк и проиграл остатки поддержки в регионах

В четверг, 10 декабря, «Левада-центр» разместил данные ежемесячного опроса о доверии к российским общественным и политическим деятелям. По результатам очередного социологического исследования можно увидеть, что за один месяц позиции Навального упали с 4% в октябре до 3% в ноябре соответственно.

При этом анализ электоральных предпочтений россиян показывает, что на выборах свои голоса за Навального готовы отдать лишь 1% респондентов. Опрос проводился в период с 19 по 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек от 18 лет и старше.

В комментарии корреспонденту ФАН бывший юрист ФБК (иностранный агент) Виталий Серуканов высказался о низких рейтинговых позициях оппозиционера. По его словам, глобальная пиар кампания, связанная с его отравлением, не помогла репутации Навального выйти за пределы Москвы.

«Он так и не вырос из коротких штанишек столичного бомонда. Другой момент — это история с отравлением. Никто не верит в его лживую историю. Народ — не дурак. Более того, чем больше времени проходит, тем больше история кажется несуразной. Человек замахнулся, пошел ва-банк и проиграл даже ту крошечную поддержку, которая у него была в регионах», — считает эксперт.

Другой фактор, отразившийся на рейтинге Навального негативно — это то, что он до сих пор живет в Германии на деньги немецких налогоплательщиков. По мнению Серуканова, именно нежелание возвращаться в Россию вкупе с провокационным выступлением в Европарламенте играют решающую роль в падении уровня доверия.

«Какая бы борьба с режимом у него ни шла, бежать в Германию и жаловаться на свою страну, делая ей хуже — это самое последнее дело. За это у нас в стране никогда не любили. Неудивительно, что так и не успел он завоевать сердца. Это говорит о тупике. Скоро его жалкие 2-3 процента превратятся в статистическую погрешность», — подытожил бывший юрист ФБК.

Ранее политолог Александр Сосновский выразил мнение, что ФРГ отстранилась от инцидента с отравлением Алексея Навального и фактически сделала ответственным за дальнейший ход расследования.