Онищенко назвал РФ «территорией репродуктивного туризма» из-за суррогатных матерей

Депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко считает аморальной сложившуюся у нас практику суррогатного материнства, когда выношенные российскими женщинами дети передаются за границу, в том числе в гомосексуальные семьи. Ранее с осуждением подобной практики выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова и сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.

Павлова призвала вообще запретить суррогатное материнство или серьезно его ограничить.

С тем, что эту практику необходимо как можно скорее ввести с законодательные рамки, полностью согласен Геннадий Онищенко.

Да, репродуктивный возраст меняется, это реальность, отмечает Онищенко в комментарии ФАН, приводя в качестве примера данные, что российские женщины рожают первого ребенка все позже.

«Когда женщине за 30, есть объективные факторы, препятствующие родам. В любом случае — это уже не физиологический возраст для рождения первого ребенка. Над этим можно и нужно думать, но использование другой женщины как инкубатора для вынашивания плода, — это не выход из ситуации», — отмечает он.

Онищенко напомнил, что в России нет закона о суррогатном материнстве. Долгие годы ситуация вокруг этой услуги развивалась вне законодательного поля.

«Сегодня это фактически сервис, который разрешен нашим законом. А значит, есть и рынок подобных услуг. На сегодня у нас сформировалась целая индустрия в этой области, которая имеет свои серые и черные зоны. В слепой зоне, недоступной государственному регулированию, оказалась сфера услуг, которая имеет международные масштабы. Лояльность нашего законодательства позволяет пользоваться [ею] российскими женщинами, у которых фактически покупают наших детей», — считает собеседник Федерального агентства новостей.

Онищенко уверен, что подобная практика противоречит национальным целям нашего государства, в том числе в области демографии и здоровья.

«Получается, что мы стали оазисом, куда приезжают, чтобы использовать детородную функцию наших женщин для полукриминального вынашивания детей, которых затем вывозят за границу», — отмечает он.

Онищенко рассказал, что большинство стран жестко регулируют суррогатное материнство, тогда как Россия остается наиболее дешевым и удобным местом, где такие услуги разрешены.

«Поэтому иностранцев, желающих воспользоваться нашими женщинами как инкубаторами, чтобы купить себе ребенка, становится все больше. Даже Великобритания уничтожила у себя рынок суррогатного материнства как аморальный и антигуманный. А в США, например, бесплодие «лечат» усыновлением: не можете родить сами — усыновляйте. Россия же сегодня фактически является территорией репродуктивного туризма, которая предоставляет подобные услуги, в том числе одиноким мужчинам и женщинам нетрадиционной ориентации. Из-за неотрегулированности этого вопроса дети могут попасть к однополым семьям, к трансгендерам и так далее, хотя у нас однополые браки запрещены. Такое положение в первую очередь дискредитирует нашу страну, отражается на моральном авторитете России, которая фактически торгует здоровьем российских женщин и рожденными в нашей стране детьми. Быть территорией репродуктивного туризма — это очень сомнительная честь», — уверен парламентарий.

Онищенко напомнил и о правовом положении ребенка, которое в таких случаях грубо нарушено, и о правах вынашивающей его женщины, которая по закону является его матерью.

«Ребенок здесь вообще выступает как некий объект, а не как субъект права. А это противоречит всем международным документам по правам ребенка. Ребенок не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. А ведь когда ребенка увозят за рубеж — это фактически контрабанда. Не оговорены и права суррогатной матери. А ведь, по сути, ребенка лишают права воспитываться в его родной семье женщиной, которая его выносила и родила. Ребенок лишается базового права — знать своих родителей. То есть конституционные права ребенка грубо нарушены», — говорит Онищенко.

По мнению парламентария, эта практика должна быть прекращена, должен быть выработан соответствующий закон с привлечением экспертов, в том числе по биоэтике, семейному и международному праву.

«Надо строго ограничить рекламу услуг суррогатного материнства, запретить посредничество в этой области и так далее. Оставить только для семейных пар по медицинским показаниям при невозможности родить ребенка другим путем. Запретить эту процедуру для одиноких мужчин и женщин, расширить поощрение для усыновляющих детей из детдомов, исключить ЭКО и суррогатное материнство из методик лечения бесплодия. Пока же мы торгуем самым святым: женщина работает как генетический курьер, а кто-то решает свои проблемы за счет чужой матки, откупаясь от природы. Нужно поменять понятия: не суррогатная мать, а генетический курьер, не потенциальные родители, а генетические доноры и так далее. Думаю, вопрос о суррогатном материнстве — это вопрос в том числе нашей национальной безопасности, ведь речь идет о фактической продаже наших детей за границу», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, Следственный комитет РФ объединил несколько уголовных дел о торговле детьми от суррогатных матерей, обнаруженных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело возбудили в январе после обнаружения в одной из квартир в Подмосковье тела новорожденного младенца. Позже были зафиксированы и другие аналогичные случаи. Было арестовано несколько врачей, участвующих в схемах по передаче за вознаграждение иностранцам детей, рожденных суррогатными матерями в России.

Отметим, в СМИ фигурирует информация, что некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса, недавно ставшие родителями, в том числе в достаточно солидном возрасте, также воспользовались услугами суррогатных матерей.