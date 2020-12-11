Нецелевое использование москитных сеток грозит вспышкой малярии в Малави

Блантайр, 10 декабря. Китайское информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на управление здравоохранения второго по величине города Малави — Блантайра — сообщает, что нецелевое использование бесплатных москитных сеток приводит к распространению малярии в южной части страны.

Минздрав Малави, в рамках борьбы с переносчиком смертельного заболевания, предоставляет населению средства защиты на безвозмездной основе через сеть поликлиник. Получить обработанные специальным составом москитные сетки имеют право беременные женщины и дети до пяти лет.

Однако, как отмечает представитель окружного управления здравоохранения Блантайра Крисси Банда, правильному применению выданных материалов мешают укоренившиеся в народе предубеждения в отношении сна под покровом москитных сетей.

Вместо этого малавийцы применяют полученные средства защиты от насекомых для ловли рыбы, а также для защиты садов и посевов от насекомых и птиц.

«Чтобы переломить ситуацию, мы работаем рука об руку с местными вождями в общине, чтобы контролировать, правильно ли люди выданное им имущество. Кроме того, у нас есть сотрудники, которые ходят по домам, пытаясь обучить людей преимуществам использования обработанных сетей надлежащим образом», — заявила Крисси Банда.

Тем не менее, малярия остается одной из самых смертельных болезней в Малави, соперничая на этом фронте с коронавирусом. Учитывая крайнюю бедность населения, страна нуждается в постоянной помощи для борьбы как с одним, так и с другим заболеванием.

Чтобы поддержать оказавшихся в тяжелой ситуации граждан страны, Россия внесла в фонд Всемирной продовольственной программы ООН миллион долларов США. Он предназначался для закупки и доставки продовольствия беднейшим жителям республики.

Как рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приобретенные на эти деньги 420 тонн провизии были распределены среди нуждающихся граждан Республики в конце июня текущего года.