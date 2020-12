Поп-певица Софи Маэда назвала главные отличия России от Японии

Софи Маэда — певица, родившаяся в Японии и с детства живущая в России. Она впитала в себя культуру обеих стран, поэтому пишет нестандартные треки. В музыке девушка в основном следует стилям поп-панк, джей-рок, джей-поп и альтернативе.

В эксклюзивном интервью ФАН Софи Маэда рассказала об отличиях между двумя странами, скучает ли она по родине, какой национальности ее возлюбленный и о многом другом.

«Я очень быстро влилась в российские реалии»

— Софи, почему вы решили покинуть Японию?

— Переезд был не по моей инициативе — я переехала в Россию с мамой, когда мне было четыре года. На тот момент мы жили в Токио, там я ходила в детский сад при буддийском храме. Когда мы переехали, первое время жили в Питере, а потом перебрались в Москву.

— Легко далось изучение русского языка? В какой момент поняли, что все — теперь знаете на «отлично»?

— Мне кажется, русский язык я всегда знала лучше всего [из всех предметов в школе]. С самого рождения родители разговаривали со мной на двух языках: папа — на японском, а мама — на русском. После переезда в Москву я пошла в начальную школу, и самым сложным предметом для меня, на удивление, оказался не русский язык, а математика! Можно ли вообще знать любой язык на «отлично»? Наверное, нет. Можно знать его очень хорошо.

— Что больше всего удивило в России?

— Так как на момент переезда мне было четыре или пять лет, я очень быстро влилась в российские реалии. Мне и сейчас комфортно здесь: как-никак за многие годы жизни я привыкла уже ко всему.

Но очень многих аспектов или удобств японской жизни мне все-таки не хватает. Чаще всего это бытовые мелочи. Например, бесплатные и чистые туалеты на каждом углу и гарантированное наличие туалетной бумаги в них. Или мини-маркетов — так называемых convenient store («магазинов у дома». — Прим. ФАН), где можно купить бенто (название однопорционной упакованной еды. — Прим. ФАН), и он на 99,9% будет очень вкусным, особенно для человека из России.

— Какие главные отличия между двумя странами, в менталитете жителей?

— Самое главное отличие — люди и их отношение к жизни и к окружающим. В России ценится собственный комфорт. В Японии же немного наоборот — комфорт окружающих ставится превыше своего. Также очень большая особенность японцев — каждый из них очень трепетно относится к разделению мусора, к чистоте и экологии в целом. И, мне кажется, что Япония — это одна из самых безопасных стран в мире, не считая, конечно, природных катаклизмов.

— Часто ли вас настигает ностальгия? Как часто бываете на родине?

— Я очень скучаю по Японии! Скучаю по своим родственникам, по папе, по вкуснейшей домашней еде и по кафешкам, по природе. Больше всего ностальгия настигала меня в подростковом возрасте. Ну, и в 2020 году. Обычно я стараюсь ездить в Японию несколько раз в год, но в этот раз из-за пандемии я уже год не виделась с родными.

«Японские парни могут показаться скромными»

— Почему вас называют «дочерью самурая»? Самураев же давно уже нет…

— Да, самураев в Японии нет, как, кстати, и дворян в современной России. Но история происхождения никуда не делась, так как посемейная книга в Японии забыть об этом не дает. (Смеется).

— Не могу не спросить, как все-таки правильно говорить: «суши» или «суси»?

— Вопрос немного напоминает рассказ [советского писателя Виктора] Драгунского «Заколдованная буква», когда у детей выпали зубы и они не могли правильно выговорить слово «шишки» — то у них «сыски», то «хыхки». (Смеется).

На самом деле на японском это слово произносится и не «суси», и не «суши». Произношение «суси» взялось из правил транслитерации японских слогов (букв) по [востоковеду Евгению] Поливанову, который всем словам со слогомしприсвоил звучание «си». А «ши» взялось из-за американского обозначения shi, которое было переведено русскими именно как «ши».

Если вслушаться «музыкальным слухом», то звукし— это нечто среднее между русским слогом «щи» и «си», причем ближе к «щи». Также в зависимости от региона этот звук может быть более или менее шипящим.

— Что вы думаете о японских и русских мужчинах? Кто ваш возлюбленный?

— Японские парни, на первый взгляд, могут показаться очень скромными и даже холодными, особенно на людях, на публике. Это связано с тем, что слишком откровенно выражать на публике свои чувства к любимому человеку — страстно обниматься, целоваться и так далее — там не принято. Поэтому если ваш японский парень не обнимает или не целует вас во время прогулок — не переживайте! В спокойной обстановке он проявит себя во всей красе, сохраняя при этом тактичность. Да, у меня есть молодой человек, с которым мы вместе уже больше года. Он русский.

— Интересуетесь ли вы политикой? Следите, как развиваются отношения между Россией и Японией?

— Хочу рассказать о российском Дне Победы. Ведь для меня это праздник как бы с двух сторон: одна часть меня принадлежит России, а вторая — Японии. Мой советский прадедушка Николай Иванович Глазков воевал против фашизма и получил орден Красной Звезды.

В то же время моя японская бабушка Маэда Фусако, которой во время Второй мировой войны было лет 13-14, помогала раненым. Пострадавших привозили прямо в школу и раскладывали в коридорах. Бабушка зашивала им раны без анестезии — не было никаких обезболивающих медикаментов и наркозов.

Во время войны в Японии был такой голод, что мой дедушка Маэда Есихито ел банановую кожуру… Поэтому в Японии день окончания войны, 8 сентября, народ рассматривает как окончание смертей, лишений и голода.

Русского прадедушки Николая и японского дедушки Есихито, к сожалению, уже нет в живых… Я уверена, что они могли бы подружиться, как дружили, например, мои родные прабабушка Анна из России и бабушка Фусако из Японии. Они ровесницы и вместе обещали друг другу стараться жить дольше.

Прабабушка Анна ушла раньше... И бабушка Фусако в свои 90 лет прилетала из Японии в Россию на ее могилу — почтить память моей русской прабабушки.

«Меня вдохновляют реальные истории и чувства людей»

— Вы занимаетесь музыкой в самых разных стилях. Какой из них все-таки ближе?

— Мой плейлист не ограничивается одним только поп-панком. Также, вопреки всяким диванным критикам, которые послушали пару групп и уже вынесли свой вердикт, я считаю, что поп-панк — это очень многогранный жанр! Если хорошо искать, можно открыть для себя целую вселенную крутейших групп с уникальным звучанием, цепляющими текстами и мелодиями, от которых сердце начинает биться быстрее. Не знаю… Это что-то подсознательное и необъяснимое, что просто делает меня счастливее.

Есть несколько очень близких к поп-панку жанров, которые я люблю не меньше: мелодик-панк (акустика), спейс-панк, пост-рок, спейс-рок, изикор, мелодик-хардкор, эмо, мидвест эмо, смешанный поп-панк, как у As It Is или TSSF, и более «лайтовый» поп-панк, как у Hi, Mom!, Good Charlotte, Bowling for Soup и Storyteller.

— Сегодня вышел релиз вашего альбома Stages. Как бы вы описали его?

— Это история о необычном путешествии молодой музыкальной группы — еще неопытных ребятах, колеблющихся, старающихся найти свой путь... Они отправляются в тур на автобусе и случайным образом попадают в некий параллельный мир.

В этом захватывающем путешествии есть 11 остановок (песен. — Прим. ФАН), и каждая из них — отдельная жизнь, история, место, эмоция. Ребята оправляются из точки Feeling Alive — непринужденные и готовые к приключениям. А конечная точка на их на карте — Some Days — их цель, где находится главная в жизни ребят сцена, летний рок-фестиваль, пляж, такое типичное поп-панковское веселье — их настоящая мечта и отрыв.

Но чтобы попасть туда, им приходится пройти через «испытания», которые подкидывает судьба. Проезжая через все эти миры, ребята попадают в свои жизни снова и снова, путешествуют во времени и по вселенным. В течение своего пути они встречают самых разных людей. Сталкиваются с трудностями, борются с тенями, видят смерти и распад личности, искренние радостные эмоции, восстановление... И когда они, наконец, приезжают к конечной остановке Some Days, они становятся уже немного другими — более цельными, смелыми, твердыми в своих стремлениях, определившимися со своей мечтой.

Благодаря своему приобретенному опыту и опыту других людей ребята написали те самые песни, которые в дальнейшем позитивно сказываются на их жизни. И эти песни помогают уже другим людям справиться с некоторыми проблемами, найти себя, преодолеть свои слабости, развиваться и двигаться вперед.

— Что вообще для вас музыка?

— Меня очень вдохновляют реальные истории и чувства людей. Не каждый человек может впустить кого-то в свой внутренний, эмоциональный мир — это нечто сокровенное, но в то же время это то, о чем иногда хочется кричать. Именно поэтому мы работаем в таком направлении — достаточно прямолинейный, но искренний и глубокий жанр музыки.

С помощью мелодий можно донести настроение, передать и рассказать очень многое — не только же текст играет важную роль в этом деле. Но текстам я, как автор, уделяю большое внимание. Всегда пишу от души, и слова сами как бы складываются в маленькую историю — трагичную или жизнерадостную, личную или откровенную.

Герои моих песен — обычные люди, которые живут своей жизнью. И практически никто из них даже представить себе не может, через что они проходят. Песни затрагивают разные темы: от ностальгии, одиночества и алкоголизма до единства и радости в мелочах. Мне люди часто пишут, что эти песни помогают им справляться с эмоциональным напряжением, тревожностью либо просто поднимают настроение.