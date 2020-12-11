Регина Дубовицкая отстояла «Аншлаг» после обвинений Елены Воробей

Ведущая и автор программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая объяснила, почему не собирается менять формат юмористического шоу после обвинений звезды пародий, юмористки Елены Воробей.

Имя Елены Воробей все чаще мелькает в заголовках: артистка то и дело привлекает внимание к своей персоне. После просьб господдержки и льгот на еду Воробей решила высказаться на тему телепередачи «Аншлаг», где — нельзя не отметить — выступает до сих пор. И это мнение было далеко не лестным. Артистка считает, что формат программы давно устарел и ей все больше усилий приходится прикладывать, чтобы не опозориться на съемках.

Юмористическая телепередача «Аншлаг» выходит в эфир с октября 1987 года и не сходит с экранов до сих пор. За это время в рамках проекта успело выступить множество артистов. Немудрено, что формат шоу за более чем 30 лет мог устареть. Однако автор, бессменный руководитель и ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая придерживается другого мнения.

«Как известно, на телевидении никто не держит программ даже со средним рейтингом. «Аншлаг» существует уже 33 года, и рейтинг у нас очень большой, значит все с программой в порядке, иначе нас бы давно не было на телевидении», — говорит телеведущая.

А вот в критические высказывания Елены Воробей Дубовицкая верить отказалась.

«Сейчас у нас прошла съемка новогоднего выпуска, и Лена с прекрасным номером выступила, да и все остальные артисты выступили очень хорошо. У нас всегда новые номера в программе. Я не верю, что Лена могла так сказать», — отметила автор «Аншлага».

На сегодняшний день Елена Воробей из-за отсутствия заработка и плачевного, по ее словам, положения продала недвижимость в Черногории. Как выразилась сама артистка, «эти квадратные метры стали лишними».

Ранее Елена Воробей приняла участие в съемках новогоднего шоу, однако артистку едва не выгнали из студии.