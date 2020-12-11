Почему выросли цены на продукты и как их снизят, обсудят в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 14 декабря, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-конференцию «Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать».

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Он назвал это попыткой производителей и торговцев подогнать низкие внутренние цены под высокие мировые.

После прозвучавшей критики президента в правительстве стали рассматривать варианты регулирования цен. Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что 14 декабря к 9:00 будут готовы соответствующие нормативные акты правительства по ценам на продукты. Бизнес также подготовил к этой дате свои предложения.

В рамках эфира мы обсудим основные причины роста цен на продукты питания, оценим механизмы сдерживания цен, предложенные правительством.

Поговорим о том, в каких сегментах стоимость товара возросла сильнее всего.

Узнаем, как растут цены в соседних странах.

Сравним рост цен с уровнем инфляции и колебанием курса доллара. Расскажем, как растут цены в премиум-категории и в минимальной потребительской корзине.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: экономисты, законодатели, социологи, юристы, общественные деятели, политики, коммерсанты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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