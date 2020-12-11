Уганда испытает на китайцах предоставленную КНР партию вакцины от COVID-19

Кампала, 10 декабря. Угандийское издание Observer со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает, что экспериментальная партия вакцины, которую предоставит Уганде КНР, будет испытана на китайских гражданах, проживающих в Республике.

В соответствии с просочившейся в прессу информацией, министр здравоохранения Уганды Джейн Асен одобрила импорт 4 000 доз вакцины «Vero Сell», выпущенной в октябре 2020 года для экстренного использования в Китае.

Однако руководитель Национальной программы иммунизации Уганды Альфред Дривале отметил, что Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) еще не одобрила экспериментальный препарат из КНР. В связи с этим, чтобы обезопасить граждан от возможных негативных последствий, использование вакцины ограничится прививкой представителей китайской общины, работающих в промышленном парке Ляо Шэнь в городе Капика, а также сотрудников посольства КНР.

Ранее правительство Уганды планировало начать тестирование на добровольцах вакцины собственного производства, разработанной в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона. Испытания должны были стартовать в ноябре текущего года.

В настоящее время в Уганде зафиксировано более 25 000 случаев заражения COVID-19. 9 510 человек выздоровело, 219 умерло.

Помимо китайской вакцины, африканские страны проявляют особый интерес к российскому препарату «Спутник V», который находится на заключительной стадии клинических испытаний. Одним из наиболее вероятных покупателей российской разработки может стать Алжир. Более того, на территории страны планируется наладить производство вакцины из РФ, что упростит снабжение препаратом других стран Африки.