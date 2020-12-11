Экологи заподозрили «Shell» в преднамеренном разливе нефти в дельте реки Нигер

Абуджа, 10 декабря. Сотрудники нигерийской дочерней компании Royal Dutch Shell организовали повреждение нефтепроводов, чтобы присвоить часть денег, выделенных на очистные работы. Об этом сообщает издание Energy Mix Report со ссылкой на расследование нидерландской экологической группы Milieudefensie.

Согласно полученной журналистами информации, представители компании Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC), занимающейся добычей нефти в дельте реки Нигер, завербовали местных молодых людей, чтобы организовать повреждение трубопроводов, по которым шла сырая нефть. А затем наняли их же на ликвидацию разлива, забрав себе часть денег, выделенных на очистку местности.

В головном офисе «Shell» журналистам ответили, что не располагают информацией о причастности кого-либо из своих подрядчиков к разливам нефти в Нигерии.

При этом сам факт регулярного загрязнения дельты Нигера в результате повреждения трубопроводов «Shell» не отрицает. Представители компании сообщают, что только в 2019 году количество подобных инцидентов выросло на 41 %. Причем подавляющее большинство из них вызваны именно намеренным саботажем или кражей нефти.

Жители местных общин регулярно пытаются судиться с нефтедобывающим гигантом, требуя выплаты компенсаций за урон, нанесенный природе региона. И добиваются успеха.

«Shell» не только перечисляет сотни миллиардов нигерийских найр в пользу местных жителей, но и делает пожертвования в фонд развития дельты Нигера. Однако на количестве разливов эти расходы компании никак не сказываются.