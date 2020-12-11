Бывает так, что вас остановили на улице и потребовали предъявить документы. Как вести себя в этом случае? Правомерно ли требование сотрудника полиции? Или другая ситуация: вас вызывают в отделение на допрос. Нужно ли являться? И что будет, если проигнорировать повестку?

Все эти ситуации могут коснуться абсолютно каждого человека, даже того, кто никогда не нарушал закон. А потому важно знать свои права и не допускать превышения сотрудниками правоохранительных органов данных им полномочий. Существуют ли нормы, которые регламентируют общение гражданина с сотрудником полиции? Чем нужно руководствоваться обычному человеку в таких ситуациях? И как правильно себя вести? Эти вопросы журналист ФАН задал адвокату Юлии Сугробовой.

Неожиданная встреча: как общаться с полицейским на улице

Деятельность сотрудников полиции в нашей стране регламентирована законодательством. Есть нормативные акты и должностные инструкции, которым полицейские обязаны четко следовать. Главный закон в этой сфере — «О полиции», принятый в 2011 году. Также полицейские должны руководствоваться нормами кодексов, не только уголовного и административного, но и Кодекса профессиональной этики.

Все ситуации, которые подразумевают общение граждан с сотрудниками полиции, в теории должны соответствовать сценариям, прописанным в нормативных документах. Так, если полицейский останавливает человека на улице, он должен представиться, назвать свое звание и фамилию, предъявить служебное удостоверение. При этом передавать корочку вам в руки полицейский не обязан, даже если вы что-то там не успели рассмотреть. По инструкции, он должен предъявить удостоверение только из своих рук, после чего уточнить, с какой целью обращается к вам, и попросить предъявить документы.

При этом просто так останавливать гражданина полицейский права не имеет, на то должны быть основания. В законе прописано, что таким основанием служит подозрение, что человек причастен к уголовному или административному преступлению, а также находится в розыске. То есть в теории останавливать и расспрашивать каждого встречного полицейский не должен. Но на практике у сотрудника полиции всегда найдутся причины и поводы проверить ваши документы. Но при этом он должен строго соблюдать протокол, иначе нарушит закон.

«Если дословно, то, подойдя к вам, сотрудник полиции должен начать разговор так: «Добрый день. Полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции УВД по городу Москва, прапорщик полиции Сидоров. У меня есть основания полагать, что вы находитесь в федеральном розыске. Предъявите ваши документы», — рассказывает адвокат Юлия Сугробова. — Или: «У меня есть основания полагать, что вы находитесь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Предъявите документы».

В этой ситуации обязанность гражданина — выполнить требования представителя власти. Но предъявить документы и предъявить паспорт — это не одно и то же. Ни в одном российском законе не прописано, что гражданин обязан носить паспорт с собой всегда и везде. А потому в теории для разговора с полицией на улице вполне подойдут и другие удостоверения личности. Например, студенческий билет, права или удостоверение с места работы.

«Несмотря на то, что гражданин не обязан носить паспорт с собой, я рекомендую всегда иметь при себе хотя бы его ксерокопию или фотографию в телефоне, — уточняет Юлия Сугробова. — В идеале, если ксерокопия будет заверена нотариусом. Эта услуга стоит всего 100 рублей, но поможет вам избежать лишних проблем и нервотрепки».

Предъявляя документ полицейскому, важно понимать, что он должен с ним только ознакомиться и вернуть вам обратно. Ни забирать паспорт, ни брать его в залог сотрудник полиции права не имеет. Подобное действие — прямое нарушение закона и влечет административную ответственность. Нарушением является и применение полицейским силы без достаточных на то оснований, а также использование им нецензурной лексики, бранных слов, презрительных выражений в отношении граждан.

Основания для наказания возникают и, если он не представился или не предъявил удостоверение. В этом случае нужно запомнить номер, указанный на его нагрудном знаке. Эти номера — уникальные идентификаторы каждого сотрудника полиции. И в случае конфликтной ситуации номер нагрудного знака вам очень пригодится.

Законом определены также нормы и правила поведения полицейских при общении с гражданами. В Кодексе о профессиональной этике указано, сотрудник правоохранительных органов должен вести себя доброжелательно, открыто и внимательно, вызывая уважение граждан. Но на практике так происходит, конечно, не всегда.

«Давайте не будем забывать, что сотрудники полиции такие же люди, как и мы с вами, — продолжает адвокат. — И у них тоже есть свои настроения, проблемы и переживания. Постарайтесь разговаривать с ними уважительно и не провоцировать скандалы первыми, не конфликтовать. Ничего страшного не случится, если у вас проверят документы, и после этого вы спокойно пойдете домой. Давайте будем благодарны нашей полиции за ее бдительность, ведь завтра при такой же проверке может быть задержан опасный преступник».

Правила безопасной беседы в отделе полиции

Если вы все-таки оказались в отделе полиции, и сотрудники хотят провести ваш досмотр или осмотреть вещи, вы должны знать два важных требования закона. Во-первых, досматривать вас может только лицо одного с вами пола. Во-вторых, это должно происходить только в присутствии двух понятых тоже одного с вами пола. Если понятых нет, осуществляется съемка видео полицией, это не является нарушением закона.

При общении с полицейскими в отделении старайтесь вести себя сдержано, не конфликтовать и не скандалить, чтобы не вызывать агрессию в свой адрес.

«Несмотря на наличие законов и кодексов этики, предусматривающих вежливое и благосклонное отношение к гражданам, сотрудники полиции все же могут оказаться не такими уж душками», — отмечает Юлия Сугробова.

Не нужно отказываться и от подписания протокола, который могут составить как во время беседы в отделении, так и на улице при совершении административного правонарушения. Во-первых, подписание протокола вовсе не является признанием вины в чем-либо. А во-вторых, вам обязаны предоставить этот документ на ознакомление, а вы, в свою очередь, можете внести в него собственные изменения и дополнения.

Если же в отделении сотрудники вели себя некорректно и, по вашему мнению, нарушили ваши права, можете обращаться с жалобой в контролирующие инстанции: в прокуратуру или вышестоящее отделение МВД. При этом в жалобе необходимо четко описать все обстоятельства произошедшего. Не отреагировать на обращение ни в МВД, ни в прокуратуре не могут. По закону об обращениях граждан, письмо должны рассмотреть в течение 30 дней. Написать жалобу можно как обычным письмом, так и отправить в электронном виде. Сегодня и у полиции, и у прокуратуры есть онлайн-сервисы для подачи обращений и жалоб граждан. Сроки и требования к подготовке ответа на электронную жалобу не отличаются от бумажной.

Нюансы телефонного разговора с сотрудником полиции

Полицейский, конечно, может позвонить вам. Но важно понимать, что такое общение по телефону всегда неофициальное. Во-первых, в телефонном разговоре оппонент никак не может подтвердить ни свою должность, ни свою фамилию. Вы вполне можете подозревать, что вам звонит мошенник, а потому такое общение можно прервать в любой момент и отказаться отвечать на любые вопросы.

Во-вторых, практики записи разговора на телефон, дачи показаний в телефонном режиме и даже приглашения в отделение полиции по звонку не существует. Все общение с полицейскими должно осуществляться только в очном формате. Если вас хотят видеть в отделении, вам должны прислать повестку и вручить ее лично в руки. В этом случае отказываться от визита в отделение уже нельзя. После второй повестки полицейские имеют полное право доставить вас в отдел силой, то есть подвергнуть приводу.

«Даже если вы не хотите давать никаких показаний и желаете воспользоваться ст. 51 Конституции — не свидетельствовать против себя и близких, — вы должны явиться в отдел полиции и там сообщить сотруднику, что показаний давать не будете», — уточняет адвокат Юлия Сугробова,

Можно ли вести запись разговоров с полицией

Запись общения с сотрудником полиции не запрещена. Нет ни одного законодательного акта, который не позволял бы гражданам проводить аудио- или видеофиксацию разговора как с постовым или участковым, так и с сотрудником ГИБДД. По закону деятельность правоохранительных органов в нашей стране открыта для общества, а потому оснований для препятствования осуществлению записи быть не должно.

Но это только в теории. На практике же сделанная вами запись может стать причиной крупных неприятностей. Например, если она нарушает права других людей или раскрывает секретную информацию, что противоречит требованиям закона об уголовном делопроизводстве. Видеоролики, содержащие такие факты, запрещено обнародовать и выкладывать на всеобщее обозрение куда-либо, будь то социальные сети или YouTube. Опубликованный без разрешения сотрудника полиции ролик, может повлечь за собой судебные тяжбы и штраф.

Девять правил безопасного общения с полицией

Чтобы минимизировать риски при общении с полицейскими, важно знать, на что вы имеете право.

Узнать данные полицейского, который к вам обратился. Ознакомьтесь с его удостоверением, а если его не предъявили, запомните номер на нагрудном знаке. Не носить с собой паспорт. Но лучше иметь при себе его ксерокопию или хотя бы фотографию в телефоне, чтобы потом долго и нудно не доказывать полицейским, кто вы такой. Позвонить родственникам — супругу, родителям или друзьям. Если вас задержали и доставили в отделение, препятствовать звонку никто не имеет права. Сообщите близким о своем местонахождении. Позвонить адвокату. Иметь телефон адвоката под рукой в списке контактов мобильного телефона — очень полезная практика, которая может выручить в непростой ситуации. Кстати, препятствовать этому звонку тоже нельзя. Записывать разговор с сотрудниками ППС и ГИБДД. Делать это можно на мобильный телефон, камеру или диктофон. При этом важно понимать, что снимать разрешено только тех, у кого есть нагрудные знаки. Если их нет, ваши действия могут быть признаны противозаконными. Точно так же, как и запись видео на режимных объектах или при проведении силовыми службами спецмероприятий, например, плана «перехват». Видео- и аудиозапись в этом случае запрещена законом. Не давать показания против себя и не свидетельствовать против близких родственников. Это требование определено Конституцией России. Быть понятым. Или не быть понятым. По закону, если вы не хотите выступать понятым, вы вполне можете отказаться от этого предложения, так как это ваше право, а не обязанность. Не общаться с полицейскими по телефону. И тем более не давать показания. Вы всегда можете сомневаться в личности собеседника и подозревать, что вам звонит мошенник. Участвовать в составлении протокола. А когда он готов, ознакомиться с ним и внести собственные дополнения.

Если же вам пришла повестка, избегать визита в отделение не нужно. Явиться по повестке — это обязанность гражданина, а не его право.