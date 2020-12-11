Женщины ЦАР провели марш за мир в столице республики

Банги, 11 декабря. Представители женских организаций и жительницы столицы Центральноафриканской Республики провели в Банги марш в защиту мира 10 декабря этого года.

Состоявшееся шествие совпало с празднованием Международного дня прав человека и стало одним из самых ярких событий в серии мероприятий, посвященных борьбе с насилием над женщинами в ЦАР. Вместе с тысячами жительниц столицы на марш прибыли их соратницы из городов Бимбо и Бегуа. Значимость этого события подчеркивало участие членов действующего парламента республики и многих кандидатов, которые баллотируются в законодательное собрание страны на предстоящих выборах 27 декабря 2020 года.

«Женщины больше всех пострадали от недавно завершившихся политических потрясений и вызванного ими упадка экономики в нашем государстве. Даже в настоящий момент они находятся в тяжелом положении в связи с последствиями пандемии COVID-19. Этот марш проводится для того, чтобы все услышали о наших самых насущных проблемах», — заявила основательница и председатель «Организации матерей Центральноафриканской Республики за развитие» Жаннет Сантили.

Все лидеры женских организаций были едины в том, что любые внутриполитические решения в республике должны достигаться исключительно мирным путем. Согласно их мнению, соблюдение закона и отказ от любого применения силы приобретают особую важность в преддверии выборов президента и депутатов Центральноафриканской Республики.

В конце декабря текущего года в ЦАР состоятся первые демократические выборы, которые должны покончить с любой возможностью создания на территории страны диктаторских режимов и закрепить на практике такие основополагающие принципы любого государства, как верховенство права и равенство всех перед законом.