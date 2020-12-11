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Минобороны Турции подтвердило гибель двух жандармов на севере Сирии

Минобороны Турции подтвердило гибель двух жандармов на севере Сирии

Хасака, 11 декабря. Министерство обороны Турции подтвердило гибель двух сотрудников жандармерии в результате теракта на севере провинции Хасака. Об этом ведомство сообщило в официальном Twitter-аккаунте.

Заминированный автомобиль взорвался днем 10 декабря на контрольно-пропускном пункте турецких военнослужащих в городе Рас аль-Айн, расположенном на границе Сирии и Турции.

Согласно заявлению Минобороны Турции, жертвами теракта стали капитан Ясин Курт и сержант Огузхан Анар. Их тела в ближайшее время доставят на родину. Кроме этого, в результате взрыва пострадали несколько десятков человек, их доставили в местную больницу.

Ответственность за теракт возлагают на курдских боевиков из состава «Рабочей партии Курдистана».

Северные территории провинции Хасака были захвачены турецкими военнослужащими в ходе операции «Источник мира» осенью 2019 года. Сейчас регион фактически находится под контролем боевиков из группировок в составе «Сирийской национальной армии», которая получает помощь от Анкары.

РПК многие годы ведет партизанскую войну на севере Сирии, юге Турции и западе Ирака. Их целью является создание независимого курдского государства на территории этих стран. В начале декабря в результате их нападения на севере Алеппо погиб турецких военнослужащий Мехмет Алтун.

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