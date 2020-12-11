Экономист оценил рост дефицита американского бюджета на 25%

Текущий рост дефицита бюджета связан с обширными программами помощи гражданам и американским предприятиям в условиях пандемии COVID-19. Об этом в комментарии ФАН рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Дефицит бюджета

Дефицит бюджета Соединенных Штатов в первые два месяца 2021 финансового года (начался 1 октября) вырос на 25,1%. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на Министерство финансов США.

Увеличение дефицита бюджета связывают с ростом расходов в связи с распространением нового типа коронавируса. Согласно опубликованному в октябре докладу Минфина, дефицит бюджета в 2020 финансовом году (завершился 30 сентября) увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составил 3,1 триллиона долларов (против 984 миллионов долларов в 2019 финансовом году).

Государственные расходы выросли на 47% — до рекордных 6,5 триллиона долларов, когда правительство развернуло масштабную программу по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, приведшие к рецессии. Правительство выделило средства на чрезвычайные кредиты для малого бизнеса и увеличило пособия по безработице и стимулирующие выплаты для граждан.

Проблема дефицита

По словам Вадима Иосуба, проблема дефицита бюджета США достаточно давняя, обсуждается не первый год. Кстати, как и вопрос американского госдолга. Эти две темы весьма связаны между собой, так как больший дефицит бюджета заставляет Минфин США больше занимать денег на покрытие этого дефицита.

«В то же время можно заметить, что устойчивый рост дефицита бюджета и рост госдолга (тут уместно еще вспомнить дефицит внешней торговли США) пока не привели к катастрофическим последствиям ни для американской экономики в целом, ни для доллара в частности. Это объясняется, с одной стороны, силой и адаптивностью экономики номер один, с другой — сохраняющимся доверием мировых инвесторов к ней», — пояснил Вадим Иосуб.

Он обратил внимание, что текущий рост дефицита бюджета связан с обширными программами помощи гражданам и американским предприятиям в условиях пандемии COVID-19. Ровно такая же проблема существует и в других странах, которые оказывали активную поддержку своим предприятиям и населению.

«Альтернативой наращивания дефицита был бы отказ от оказания такой помощи или ее оказание в существенно меньших размерах. Это не просто расходы бюджета. Это в некотором смысле инвестиции в здоровье нации и в поддержку национальной экономики в условиях глобального кризиса. По идее, такие инвестиции должны принести отдачу в виде более быстрого восстановления экономики после победы над пандемией», — заключил Вадим Иосуб.

Ранее ФАН сообщал, что Соединенные Штаты в 2021 году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки. Ожидается, что лидером в этой области станет увеличивающий свои мощности Китай.