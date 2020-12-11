Малькевич рассказал подробности возвращения Шугалея и Суэйфана в Россию

Петербург, 11 декабря. Член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич встретился с освобожденным из плена социологом Максимом Шугалеем. Он справился о его здоровье и узнал о дальнейших планах.

В официальном Telegram-канале первый зампред комиссии по СМИ ОП РФ подтвердил, что ученый сейчас находится дома с родными и близкими.

«Я смог с Максимом недолго пообщаться под утро. Его состояние оставляет желать лучшего», — рассказал он.

Глава ФЗНЦ добавил, что за 17 месяцев заточения Шугалею удалось собрать много новой информации, которую для начала необходимо систематизировать. После этого ученый выразил желание встретиться с журналистами.

«Представляешь, какая каша у меня сейчас в голове?! Целая книга, которую нужно по полочкам разложить», — процитировал слова социолога Малькевич.

В заключение общественник поблагодарил всех, кто помог в спасении Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Особую признательность он выразил спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову и бывшему чрезвычайному и полномочному послу России в Ливии Ивану Молоткову, который отправился вызволять социологов в североафриканское государство.

По словам Малькевича, спецоперация по возвращению ученых на Родину достойна сюжета для фильма. Кинолента станет отличным завершением трилогии «Шугалей». Напомним, на телеэкраны страны уже вышло две части боевика, снятого по реальным событиям.

Максим и Самер отправились в Ливию в начале прошлого года для проведения социологического опроса, о чем заранее уведомили Правительство национального согласия. Ученым выдали разрешение на осуществление научной деятельности в североафриканском государстве. Однако в мае 2019 года их похитили, после чего без объяснений причин поместили в частную тюрьму «Митига». Социологи провели в заточении более полутора лет. За это время им так и не предъявили официальных обвинений.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава ФЗНЦ Александр Малькевич подтвердил освобождение российских ученых из плена. В пятницу, 11 декабря, Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли в Россию.