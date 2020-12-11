США наказали главу турецкой оборонки за покупку Анкарой российских ЗРК С-400

Санкции, которые Соединенные Штаты введут против Турции за покупку российских ЗРК С-400, будут направлены против главы Управления оборонной промышленности Исмаила Демира. Также в прошлом году Анкара была исключена из программы поставок основного истребителя НАТО F-35, о чем сообщает информационное агентство Reuters.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган делал ставку на то, что налаженные рабочие отношения с Дональдом Трампом оградят его от санкций. Действительно, президент США долгое время выступал против того, чтобы наказывать Анкару. И тем не менее Госдепартамент принял решение о вводе ограничений.

Это решение является открытой угрозой Вашингтона всему миру, гласящей, что покупка российской военной техники будет караться, даже если речь идет о союзнике по военному блоку.

Ранее в Белом доме отметили, что США предлагали Турции «встать в начало очереди» на приобретение американских ЗРК Patriot, однако не добились успеха. В заявлении пресс-секретаря Стефани Гришэм говорилось, что Анкара более 65 лет является «надежным партнером и союзником», но приобретение С-400 «подрывает обязательства, которые все страны НАТО взяли на себя по отношению к российским системам».

Турция стала третьим после Белоруссии и Китая государством, куда Россия осуществляет поставки этих противовоздушных систем. Первые компоненты для ЗРК прибыли в страну 12 июля 2019 года в рамках заключенной сделки. Президент Турции тогда заявил о возможных планах по совместному с Россией производству оборонительных систем.