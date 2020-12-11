Сатановский сравнил ЕС с импотентом за бессмысленные санкции против Турции

Новые санкции Евросоюза против Турции — абсолютно бессмысленны. Об этом в беседе с ФАН заявил политолог, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

По словам эксперта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не обратит внимания на решение европейских лидеров расширить санкции в отношении Турции.

«Абсолютно бессмысленное занятие. Чихать он [Эрдоган] на них хотел! Демонстрировал это многократно и успешно. У французов это называется «Остроумие на лестнице» — когда вас уже выкинули, а вы еще пытаетесь отшутиться», — прокомментировал политолог.

Собеседник напомнил о других действиях Анкары, которые не привели ни к каким серьезным действиям со стороны Брюсселя.

«Турция никого не спрашивала, когда в ответ на провокацию Греции оккупировала Северный Кипр. И до сих удерживает эти территории с 1970 года. В тот момент там был военный переворот, нарушавший все мыслимые договоренности, согласно которым Кипр был деколонизирован», — отметил эксперт.

Собеседник высмеял бессмысленные санкции ЕС к Турции, сравнив объединение с импотентом.

«Какие механизмы вообще могут быть против второй по размеру, после американской, армии в блоке НАТО? У Евросоюза нет никаких инструментов ни на что вообще. Эта структура сродни НАТО: ни на что не способна. Импотент не против выполнить супружеский долг — ему нечем», — подчеркнул Евгений Сатановский.

Ранее СМИ сообщили о том, что лидеры стран — членов ЕС согласовали расширение санкций в отношении Турции. Ограничительные меры вызваны проведением Турцией геологоразведочных работ в спорных районах Восточного Средиземноморья. Подобное поведение Анкары в регионе Брюссель в очередной раз назвал провокацией.