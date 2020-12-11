Арестована американка, три месяца скрывавшая смерть своего мужа

Мишель Хейни из Флориды обвиняется в сокрытии смерти своего мужа с целью получения причитающихся ему выплат по социальному страхованию. 48-летняя женщина обнаружила труп, вернувшись домой, после чего не стала вызывать полицию, а спрятала тело в шкаф. Через три недели мертвый был погружен в мусорный бак, который, запечатав, преступница отдала на хранение своим соседям. Об этом сообщает The Sun.

Содержимое контейнера было определено через два месяца после того, как Хейни попросила соседей некоторое время приглядеть за ним, пообещав в будущем вернуться и забрать его. Владелец дома вскрыл бак из-за неприятного запаха. Подняв крышку, мужчина увидел труп, от которого исходила отвратительная вонь.

Полиция заявила о том, что вскоре проведут вскрытие для установления причины смерти мужчины. Самой же Мишель Хейни вменяется надругательство над мертвым.

Ранее ФАН рассказывал о мужчине, убившем свою жену и спрятавшем ее труп у себя в подвале. По данным СМИ, преступление произошло во время семейной ссоры. Неладное заподозрили дети после того, как долгое время не могли связаться с матерью. Они обратились за помощью в полицию.

Известно, что несколькими днями ранее отец написал дочери короткое сообщение с телефона супруги:

«Я в порядке».

Тем не менее ему не удалось убедить девушку. Убийца намеревался сбежать, но не успел.

Сотрудники правоохранительных органов произвели обыск в доме и обнаружили тело, завернутое в ковер. Злоумышленник признал свою вину и был задержан до вынесения судебного приговора по факту преступления, сообщает информационное агентство Sabah.