Лауреат премии «Хорошие новости России» рассказал, на что потратит 100 тысяч рублей



В номинации «Экономика страны или региона» лауреатом премии «Хорошие новости России», которая вручается два раза в год, стал корреспондент Общественного телевидения Приморья Александр Рязанов. За его видеорепортаж «Тема недели. Малая авиация» проголосовали 49% читателей. В беседе с ФАН победитель номинации рассказал, на что потратит призовые 100 тысяч рублей.

«Когда я подавал заявку на премию, сумма выигрыша не была для меня первостепенной. Больше хотелось именно проверить себя, потому что я никогда не участвовал ни в каких конкурсах подобного плана. Было важно самому себе что-то доказать, показать свой профессионализм, а может, наоборот, услышать о своих ошибках», — считает победитель.

По мнению Рязанова, совет от более опытных коллег и членов жюри стал бы лучшей наградой, поскольку главным для себя он считает повышение уровня профессионализма. Об этом говорит и то, как он собрался потратить денежное вознаграждение.

«Впереди Новый год, как раз чем-нибудь себя порадую. Скорей всего, призовые деньги я потрачу на видеооборудование, которое мне поможет в дальнейшей работе. Может, куплю какую-нибудь экшн-камеру, чтобы не зависеть от оператора, стабилизатор или аксессуары — это будет что-то такое, что можно использовать для съемок», — поделился планами корреспондент.

Премия «Хорошие новости России» была учреждена с целью поддержки талантливых авторов, которые знакомят читателей и зрителей с позитивными событиями нашей страны. И хотя СМИ чаще публикуют горячие материалы на острые темы, хорошие новости тоже интересны и людям, и самим журналистам. Видеорепортаж Александра Рязанова «Тема недели. Малая авиация» не зря так понравился голосующим — тема актуальная, но без негативного оттенка.

«Вообще я за позитив. И при выборе тем для сюжетов всегда стараюсь этим руководствоваться. Понятно, что есть задания руководства по текущим событиям. Но когда у меня есть возможность самому что-то предложить, чаще всего я беру что-то положительное для большого репортажа, как, например, тема про малую авиацию», — рассказал автор.

Рязанов добавил, что он давно хотел сделать материал про авиаперевозки в регионе, потому что в Приморье много людей проживают в труднодоступных районах.

«Во-первых, малая авиация в целом очень важна для нашего края. У нас очень сложно развивать транспортную доступность по большей части из-за рельефа: местность гористая, много сопок, перевалов, неасфальтированных дорог, особенно на севере Приморья. Есть места, куда можно добраться только на легкомоторном самолете. Во-вторых, это субсидированные перевозки, и стоимость такого перелета практически сопоставима со стоимостью билета на автобус. Если же самому ехать на машине, то и вовсе на бензин потратишь гораздо больше, нежели на авиабилет. Перелет обойдется в среднем от 2 тыс. рублей», — объяснил журналист.

Генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев поздравил Александра Рязанова с победой и поблагодарил журналистов, которые несмотря на тренды и требование трафика, все-таки публикуют хорошие новости о нашей стране.

