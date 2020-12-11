Олимпийская чемпионка объяснила проигрыш Бузовой в «Ледниковом периоде»

Волна разочарования накрыла Сеть после необъяснимой ошибки актрисы Ирины Пеговой, которая в Instagram раскрыла главную интригу шоу Первого канала «Ледниковый период». Как стало известно, съемки программы завершились, однако имена победителей планировалось скрывать до 26 декабря. Участница ледового шоу не удержалась и на вопрос подписчика ответила, что победителями проекта станут актриса Ольга Кузьмина и заслуженный мастер спорта России Александр Энберт.

Российский фигурист заявление Пеговой никак не прокомментировал. А вот мнение по поводу предполагаемого результата высказала олимпийская чемпионка, фигуристка Наталья Бестемьянова.

«Кузьмина и Энберт — очень сильная пара. Достойную конкуренцию им могут составить только фигуристка Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко», — отметила спортсменка.

За напряженной борьбой на льду следили тысячи зрителей, многие их которых сразу определили для себя главную фаворитку. Поющая ведущая Ольга Бузова бесспорно завоевывала симпатию многих теленаблюдателей. Почему артистке не удалось одержать победу, также рассказала Бестемьянова.

«Ольга Бузова — молодец, она хорошо тренируется, но она не может победить, у нее нет такой двигательной моторики и нет такого двигательного таланта для льда», — объяснила четырехкратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Ольга Бузова стала самой обсуждаемой персоной уходящего года. В чем заключается секрет ее успеха, рассказали ФАН российские музыкальные критики Павел Рудченко и Алексей Певчев.