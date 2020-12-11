Турция заканчивает подготовку аэродрома для F-16 на ливийской базе Аль-Ватыя

Триполи, 11 декабря. Турция планирует разместить на авиабазе Аль-Ватыя в Ливии как минимум 12 истребителей, а также военно-транспортные самолеты и заправщики.

Анкара завершает подготовку спецобъекта к обслуживанию техники Военно-воздушных сил, сообщил новостной Twitter-аккаунт. Источник сделал такой вывод благодаря новой разметке взлетно-посадочной полосы, которую заметил на изображении со спутника. На снимке видно, что теперь база сможет принять порядка 12 многофункциональных истребителей F-16.

#Libya - #AlWatiyah Airbase - Final preparations of #Turkish Air Force deployment. 2 new aprons painted on both sides of the runways. Marks on the ground indicate that the Airbase will accommodate at least 12 TAF F-16's or other fighters. A-400m ATLAS Airlift or AAR ? #IMINT pic.twitter.com/LFLdOJfHDZ — Observer IL (@Obs_IL) December 10, 2020

Также автор поста уточнил, что, помимо F16, на Аль-Ватые разместят турецкие транспортные Airbus A400M Atlas и самолеты-заправщики. Напомним, Турция уже доставила в Ливию несколько истребителей.

Анкара продолжает регулярные поставки военной техники на подконтрольные Правительству национального согласия территории вопреки оружейному эмбарго Совета Безопасности ООН. Поддержка триполитанских группировок позволяет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану оказывать влияние на происходящее в регионе, поэтому республика намерена создать полноценную авиацию для боевиков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что очевидцы заметили несколько военных самолетов над городом Абу Курейн. Тогда жителей североафриканской страны призвали соблюдать осторожность из-за возможных атак с воздуха.