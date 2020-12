Турция заканчивает подготовку аэродрома для F-16 на ливийской базе Аль-Ватыя

Триполи, 11 декабря. Турция планирует разместить на авиабазе Аль-Ватыя в Ливии как минимум 12 истребителей, а также военно-транспортные самолеты и заправщики.

Анкара завершает подготовку спецобъекта к обслуживанию техники Военно-воздушных сил, сообщил новостной Twitter-аккаунт. Источник сделал такой вывод благодаря новой разметке взлетно-посадочной полосы, которую заметил на изображении со спутника. На снимке видно, что теперь база сможет принять порядка 12 многофункциональных истребителей F-16.

#Libya - #AlWatiyah Airbase - Final preparations of #Turkish Air Force deployment. 2 new aprons painted on both sides of the runways. Marks on the ground indicate that the Airbase will accommodate at least 12 TAF F-16's or other fighters. A-400m ATLAS Airlift or AAR ? #IMINT pic.twitter.com/LFLdOJfHDZ