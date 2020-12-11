Крупнейшие американские компании процветают на фоне гибели малого бизнеса

Пандемия оставила без работы миллионы американцев, чьи сбережения уже почти растаяли. Малый бизнес впал в «кому». В это время глобальные компании смогли воспользоваться мировым кризисом, резко увеличив свой капитал в 2020 году. Об этом сообщает MSNBC.

Восемь месяцев назад был подписан закон, по которому государство предоставило малым предприятиям льготные кредиты для поддержки сотрудников, ушедших на карантин. Однако подавляющая часть этих средств ушла в руки крупных компаний, имеющих связи с банками. Итого из 522 миллиардов долларов, предоставленных правительством по данной программе к августу, свыше половины осело в карманах 5% получателей, о чем заявлял The Washington Post.

Такие гиганты рынка, как Amazon и Walmart, увеличили свою прибыль на 10 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим годом; CVS Health, Home Depot и Lowe's заработали в 2020 году на миллиард долларов больше, чем за весь прошлогодний период. Примечательно, что компенсации сотрудникам оказались непропорционально малы по сравнению с чистым доходом этих компаний.

В то же время малый бизнес в США погибает, и ресторанная индустрия является тому прекрасным примером. Сокращение вместимости и другие ограничения, призванные замедлить распространение вируса, уменьшили и без того небольшую маржу для небольших заведений, вынудив 100 тысяч ресторанов и баров закрыться навсегда.

Анализ, проведенный компанией The Counter, специализирующейся на пищевой промышленности, показал, что около миллиарда долларов в виде займов досталось ряду игроков, которые воспользовались лазейкой. Кредиты поступили Taco Bell, Wendy's, Mcdonald's и другим.

Помимо эпидемии коронавируса, которая унесла жизни более 289 тысяч человек, американцы столкнулись с дырами в бюджете и многочисленными лишениями. Около 20% жителей Штатов не могут позволить себе даже нормальное и сбалансированное питание, как ранее рассказывал ФАН.