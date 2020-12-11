Каперы против Microsoft: Роман Носиков о прибыльной мести Америке за Бауманку

Этого следовало ожидать: компания Microsoft в порядке исполнения законов США о санкциях против России отказалась поставлять свои программные продукты в МГТУ им. Баумана, поскольку университет готовит специалистов в том числе для ВПК России. В Бауманке уже заявили, что многие обучающие программы, которые применяются в вузе, работают только с операционной системой Windows.

Снова и снова встает перед нами одно и то же — изученное до последнего сучка, отполированное нашим лбом до блеска — древко родимых грабель. Грабель зависимости в области электроники и ПО.

Конечно, сейчас власти начнут эту досадную проблему решать. Делать это они будут традиционно — методом размещения госзаказа на адаптацию или написание свободного ПО. То есть затратно и не по сути, а лишь снимая симптомы. Основную сумму с тендера, видимо, всосут в себя компании родственников приближенных к чиновникам. Впрочем, быть может, десятая часть средств все же достанется студентам самого МГТУ — чтобы они там «что-нибудь написали для отчетности».

Можно, конечно, продолжать играть в эту дурацкую игру, в которой государство делает вид, будто решает проблему, а мы делаем вид, что верим. При этом Microsoft явно надеется, что так будет и на этот раз и что сама американская компания, исполнив санкции Вашингтона в отношении наших вузов и предприятий, вовсе не потеряет в деньгах.

Но я предлагаю хоть иногда поступать иначе — и на этот раз попытаться решить проблему по существу. Мое предложение — исходить из двух пунктов «дано» при решении задачи:

1. Нам необходимо программное обеспечение.

2. Люди, которые ограничивают нам доступ к нему, должны страдать.

По сути, я предлагаю внести изменения в Уголовный кодекс и четвертую часть Гражданского кодекса РФ, сняв с продукции фирм, которые исполняют санкции в отношении российских юридических и физических лиц, правовую охрану в сфере защиты интеллектуальной собственности. Проще говоря, я предлагаю выдать нашим умельцам каперскую лицензию — строго в отношении недружественных сил.

Российский рынок могли бы наводнить копии взломанных американских программ. На второй стадии на рынке появятся уже российские разработки, написанные на основе обобществленных программ. А на третьей можно запретить в России распространение ПО Microsoft не российского происхождения. Или обложить таким налогом, что покупать его будут только фанатики.

Одновременно с этим нужно заключить стратегический союз с другими игроками на рынке электроники и ПО, которые пострадали от действий США. Разумеется, я говорю о таком, например, гиганте, как Huawei.

Зачем подключать иностранных коммерсантов? Да потому что если их не подключить, то наши чиновники сделают как всегда — и вместо кроссплатформенной ОС нас ждет недоразумение, написанное первокурсниками, и толстые морды чиновничьих детей — топ-менеджеров псевдо-IT-фирм. А я сторонник русской красоты. Пусть мальчики ходят стройные.

Поэтому надо приставить к нашим жадным чиновником жадного китайца, которому надо не отчитаться о «проведенных мероприятиях», а продать продукт. Окончательная цель — выкинув Microsoft с рынков развивающихся стран и стран БРИКС, принудить эту компанию просить пощады.

Мое жизненное кредо заключается в том, что месть должна быть прибыльной. Если месть не принесет прибыли, то это пустая трата времени. Мы должны мстить, не тратя деньги, а зарабатывая их. К тому же, так больнее.

Прошу понять правильно: я — сторонник соблюдения всех законов и договоров относительно интеллектуальной собственности. Они — залог производства этой собственности. За последние двадцать лет у меня на ПК не стояло ни одной нелицензионной программы. Однако если кто-то решил душить нас при помощи нашей порядочности, то я — не за тайное жалкое воровство, а за честное открытое каперство.

В конце концов, каперы — это древний европейский обычай выяснения друг с другом вопросов, где чьи ресурсы и где чей рынок. Именно каперы создали морскую славу для множества благородных европейских фамилий, заложили основы их богатства и власти. Не побоимся же и мы немного побыть европейцами. Есть и у нас свои традиции новгородских ушкуйников и Митинского радиорынка.

Тот, кто думает, что может без проблем нас изолировать и грабить, ограничив наши возможности к развитию, должен очень серьезно подумать, прежде чем ляпнуть «Сарынь на кичку».

Хочется предупредить западные компании: вы себе даже представить не можете, на что способны программист в очках Антоша и торговец с золотыми зубами Мамед с «Горбушки», если наше государство пообещает им налоговые льготы за то, что они вас разорят.

Если не хотите стоять на коленях перед ними, то на вашем месте я закатывал бы истерику в Белом доме прямо сейчас.