Экс-супруг Елены Драпеко актер Олег Белов стал затворником

Советский актер Олег Белов стал затворником в собственной однушке и не общается с бывшей женой, ныне депутатом ГД РФ Еленой Драпеко, и даже собственными детьми. Пожилой актер с ненавистью отзывается о своих детях и фактически превратился в затворника, оборвав родственные связи. Об этом он сообщил корреспонденту ФАН.

Некогда известный советский актер Олег Александрович Белов в 86 лет оказался фактически брошенным и ведет затворнический образ жизни. Пожилой член Союза кинематографистов рассказал ФАН, что живет в ожидании смерти.

«Это реальное, я не могу разговаривать на эту тему. А как не разговаривать? Никуда не деться от этого. Кончилась жизнь, энергия иссякла. Так и живу и, как говорится, жду… У меня однокомнатная квартира оказалась в результате моей жизни — разводы, размены и так далее», — рассказал ФАН актер Олег Белов.

В разговоре с ФАН Белов посетовал, что его почти никто не навещает. Разве что иногда звонят некоторые друзья и интересуются здоровьем. С бывшей женой Еленой Драпеко он не общается и с ненавистью относится к женщине. Их совместная дочь Анастасия, повзрослев, сообщила Белову, что им не стоит больше общаться. По словам Олега Александровича, такое отношение дочери проявилось из-за негативного настроя бывшей жены — Елены Драпеко.

«Она мне сказала, папа, я больше с тобой не буду встречаться, потому что бабушка и мама мне это запрещают. А ты пропивал все! Представляете? Я же не пьющий человек, а они рассказывали ей, что я продавал вещи, чтобы пропить с друзьями», — горюет Олег Белов.

О своей жизни Олег Белов зачитал небольшое стихотворение:

«На улице Бассейной Жил один рассеянный. Без кровати, без стола Жил в чем мама родила. Без рубашки, без штанов — Это был Олег Белов».

У актера есть еще сын от первого брака с Еленой Беловой, которая умерла в 90-х, его зовут Дмитрий. До последнего времени они с сыном близко общались и все это время фактически были соседями. Однако около трех лет назад Белов поскандалил с ним. В интервью ФАН актер рассказал, что сын вместо помощи лечением и деньгами приносил отцу бесполезные подарки.

«Не надо мне никаких ухаживаний, я сам… Может быть, помру на живых ногах своих. С сыном разошлись наши дороги, не общаюсь уже третий год. Он все заработки свои тратит на себя, после того как со своей женой разошелся. У меня как-то возникли операции на сердце, а он вместо того, чтобы помогать финансово и тем, что необходимо, дарил мне совершенно бессмысленные подарки. Раз иду и вижу — на подоконнике стоит какая-то аппаратура, подхожу — а там кофе-машина. А я две недели назад был у врачей, и они запретили мне вообще пить кофе», — сокрушается Белов.

Белов добавил, что сыну заявил: «Подам в суд на алименты!». После этого Дмитрий в конверте приносит деньги, но с отцом не встречается. Вместе с тем артист сетует, что денег на жизнь все равно хватает с трудом.