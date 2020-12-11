Бабушкин высказался против закона о засекречивании данных силовиков и судей

Санкт-Петербург, 11 декабря. Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект о возможности запрета на выдачу третьим лицам сведений о судьях, прокурорах, дознавателях и отдельных военных даже без непосредственной угрозы их безопасности. О том, необходим ли данный законопроект, рассказал российский правозащитник, общественный деятель, политик Андрей Бабушкин.

«К этому законопроекту я отношусь крайне негативно. Действующее законодательство достаточно защищает персональные данные представителей силовых ведомств и судов. По большей части оперативно-розыскная деятельность (ОРД) отнесена к государственной тайне. Но есть и открытая часть оперативно-розыскной деятельности, например, оперативное наблюдение. Засекречивать данные сведения нет никакой необходимости, иначе это сделает деятельность оперативно-розыскных служб полностью непроверяемой и бесконтрольной. Ни общество, ни прокуратура не смогут ничего проверить», — рассказал Андрей Бабушкин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Правозащитник заявил, что 90% фальсификаций существуют на уровне оперативно-розыскной деятельности.

«Нет необходимости повышать количество фальсификаций и делать так, чтобы общество не доверяло сотрудникам оперативных служб», — отметил Андрей Бабушкин.

Отметим, в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» вносится дополнение о недопустимости разглашения сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления ОРД. Исключение предусмотрено лишь для информации, оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих ОРД, а также распространенной уполномоченными органами.