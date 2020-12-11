Спецпосланник США по САР защищает радикальных боевиков в Сирии

Действия России в Сирии усугубляют проблему с терроризмом в арабской республике. Об этом заявил спецпосланник США по САР Джоэл Рейберн. По его словам, российские и сирийские военные не занимаются борьбой с радикальными исламистами, а лишь ликвидируют так называемую вооруженную оппозицию.

ФАН разбирался, кого именно защищает новый специальный посланник США по Сирии.

Джоэл Рейберн не стал уточнять, кто в США считается вооруженной оппозицией. Формально это все группировки, сражающиеся против официальных властей Сирии. Многие из них входят в состав «Сирийской национальной армии» (СНА), которую поддерживает Турция и ряд стран Персидского залива. В общей сложности в СНА сейчас более 40 группировок.

Среди наиболее известных радикальных бандформирований, входящих в СНА, — «Фейлак аш-Шам», связанная с «Братьями-мусульманами» (запрещено в РФ), «Дивизия Аль-Хамза» и «Сукур аш-Шам». Убийства полевых командиров и мирных жителей, перестрелки и захват заложников — все это стало традиционным способом ведения дел «Сирийской национальной армией» на захваченных территориях Сирии.

«В Идлибе ведутся бомбардировки и артобстрелы отношении гражданского населения, инфраструктуры и вооруженных групп [оппозиции], а не террористов», — бездоказательно заявил Джоэл Рейберн.

Вопреки представлению американской администрации, большая часть вооруженных бандформирований — простые радикальные экстремисты, прикрывающие свою преступную деятельность политическими требованиями.

Впрочем, идеализируют СНА также власти Турции, оказывающие им помощь. Анкара пытается представить «Сирийскую национальную армию» как некую сплоченную группировку, однако в реальности это просто бандиты, враждующие между собой и готовые на все ради личного обогащения.

Важно заметить, что помощь боевикам на территории Сирии оказывают и сами Соединенные Штаты.

Военнослужащие ВС США при содействии курдских боевиков из состава «Сирийских демократических сил» (СДС) удерживают ряд восточных провинций Сирии. Формально деятельность своих солдат на территории арабской республики американские власти объясняют как раз таки борьбой радикальными террористами из «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Однако фактически никаких операций против террористов не проводится. Согласно расследованию ФАН, вместо этого американцы незаконно добывают нефть и газ на захваченных сирийских месторождениях, а после при помощи курдов экспортируют ее на продажу в Ирак. С этой целью была создана фиктивная компания Delta Crescent Energy LLC, которая получила разрешение у властей США на ведение деятельности в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.