Эксперт рассказала, что может помочь пережить экономический кризис

Информация о росте цен на продукты, экономический кризис из-за пандемии и увольнения порождают стресс. Как не впасть в депрессию и жить без тревоги, поделилась мнением с ФАН председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская. Также эксперт рассказала, как власти страны могут помочь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Придется считать деньги

«К сожалению, сейчас тревожность у населения достаточно высокая. У меня работает горячая линия, куда поступают звонки по поводу роста цен на различные услуги. Все это создает нездоровый ажиотаж. В магазины мы ходим все и видим, что цены растут», — рассказала Козловская.

Чтобы сэкономить (в случае, если рост цен не остановится), председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга советует большим семьям приобрести продукты впрок. В то же время собеседница Федерального агентства новостей уверяет, что полки в магазинах уже не опустеют, как это было весной. Также эксперт рекомендует россиянам умерить свои расходы и экономить.

«Сейчас нужно уйти от привычки бросать все подряд в корзину. Придется считать деньги. Нужно потерпеть годик, я думаю, и все будет хорошо. <...> Нужно готовить самим, а не заказывать пиццу, поскольку такими темпами это будет уже не по карману», — отметила эксперт.

Козловская уверена, если продолжится рост цен в магазинах, то необходимо будет поднять тему о продуктовых наборах для пенсионеров.

«Мое поколение уже пережило кризис. В свое время я варила пять сосисок: мужу и дочери по две, а свою пополам с собакой делила. Больше оптимизма, пандемии бывают раз в сто лет! Раз уж нас такая участь постигла, нужно достойно ее пережить», — утверждает Козловская.

Необходимо набраться терпения и спокойствия, советует собеседница ФАН. Истерика — очень эмоционально затратное состояние, лучше направить силы в нужное русло: быть, семья, работа.

С народом нужно разговаривать

Из-за банкротства многих предприятий люди лишись работы, а найти новую в нынешнее время непросто. Государство должно помочь людям, которые остались без заработка, отмечает собеседница ФАН.

«Должно открыться множество центров, куда человек может прийти и попросить помощи. Государство, в свою очередь, должно помочь пережить этот тяжелый период. У кого-то накоплений и поддержки нет, а маленькие дети, которых нужно кормить, есть. Таким семьям обязательно нужно помочь», — подчеркнула председатель общества потребителей.

Козловская уверена, что государство должно работать над восстановлением экономики.

«Если безработица зашкалит, то мы будем пожинать плоды мошенников и трястись от бандитов и хулиганов. Безработица порождает все это», — резюмировала эксперт.

По мнению собеседницы ФАН, властям нужно общаться с людьми и узнавать, какая помощь им требуется.