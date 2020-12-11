ФАН узнал подробности ситуации с пропавшими в Каспийском море жителями Дагестана

Махачкала, 11 декабря. В Дагестане уже две недели ведутся поиски пятерых жителей республики, которые вышли в Каспийское море в районе села Крайновка Кизлярского района. По имеющейся у ФАН информации, у пропавших имеется с собой запас припасов приблизительно на месяц.

По сведениям местных СМИ, мужчины вышли в море на байде вечером 27 ноября. Сообщается, что речь идет о двух жителях города Кизляра, еще двух из Кизлярского района и одном из Тарумовского района. В полицию с заявлением об их пропаже 8 декабря обратился один из жителей Кизлярского района.

В республиканском МВД не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

В региональном МЧС отметили, что сотрудники чрезвычайного ведомства пока не задействованы в поисках пропавших.

«Мы не можем комментировать ситуацию, так как это пока вопрос пограничного управления ФСБ», – сказала представитель МЧС.

В пограничном управлении также не смогли оперативно ответить на вопрос ФАН.

По словам источника агентства, пропавшие мужчины могут находиться в нейтральных водах. Поэтому их поисками занимаются сотрудники пограничного управления ФСБ России в Дагестане.

«Их ищут пограничники, так как, предположительно, они где-то в нейтральных водах», – сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что у пропавших с собой имеется месячный запас еды и воды.

«Все необходимое у них, скорее всего, с собой есть, в том числе и питание. Запас примерно на месяц», – рассказал источник ФАН.

Республика Дагестан имеет общие морские границы с Ираном, Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.