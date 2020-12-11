Дополнительный инструмент: собаки способны находить коронавирус у людей

В четверг, 10 декабря, международный научный журнал PLOS One опубликовал исследование, в котором говорилось о способности собак находить у людей коронавирус через запах пота.

Собаки-поисковики

Собаки-детекторы, вынюхивающие наркотики, взрывчатые вещества и различного рода оружие — обычное явление для аэропортов и общественных мест. Специально обученные псы даже умеют обнаруживать у людей заболевания и инфекции, среди которых болезнь Паркинсона, малярия и рак толстой кишки.

Сейчас многие страны изучают возможность использования этих животных в качестве быстрого, надежного и относительно дешевого способа предварительной проверки человека на COVID-19 при определенных обстоятельствах, например, в аэропортах и на вокзалах.

В Великобритании специалисты лондонской школы гигиены и тропической медицины тренируют для этой цели шесть собак, надеясь, что животные смогут определять зараженных людей даже среди бессимптомных носителей вируса. В Финляндии собаки-поисковики начали работать в аэропорту Хельсинки еще в сентябре, но их эффективность пока не доказана.

Исследование

Исследователи из Франции и Ливана взяли пробы пота из подмышек у 177 пациентов больниц Парижа и Бейрута: 95 из них были с положительным тестом на коронавирус, у 82 человек COVID-19 подтвержден не был. Ученые отметили, что образцы взяты из одних и тех же больниц, чтобы животные не улавливали определенный больничный запах.

Специалисты привлекли 14 собак, ранее работавших спасателями, поисковиками взрывчатых веществ, среди них — и умельцы находить у людей различные заболевания. Ученые не использовали животных, обученных находить тяжелые наркотики, поскольку неизвестно, на что будет реагировать пес: на наркотики или коронавирус.

Шесть собак — Угадайка, Майка, Ган, Осло, Белла и Джеки — прошли формальную проверку в ходе исследования. Ученые просили животных найти положительный образец пота на COVID-19 в одной из четырех колбочек, содержащих отрицательные или имитирующие образцы. Исследователи пришли к мнению, что собаки улавливают специфический запах. Его производят летучие органические соединения, генерируемые катаболитами — веществами, образующимися при репликации вируса. Они покидают организм через пот.

Успешность испытаний оценивается в 76-100%. Так, например, Джеки и Белла, специализирующиеся на обнаружении рака толстой кишки, в 68 испытаниях продемонстрировали исключительный, стопроцентный результат. Кроме того, во время испытания собаки несколько раз отметили две пробы, давшие отрицательный результат. Оба пациента были вновь протестированы, после чего у них выявили коронавирус. Можно сказать, что собаки показали более эффективный результат, чем само тестирование.

Эффективен ли способ?

Ученые сообщили также и о проваленных испытаниях: не все собаки могут отличить положительные и отрицательные пробы.

«Даже если обученные собаки способны правильно отличать людей с симптомами COVID-19 от бессимптомно-отрицательных, их не следует рассматривать как идеальный диагностический тест. Это дополнительный инструмент», — сказано в документе.

CNN пишет, что это исследование стало «многообещающим первым шагом», доказывающим способность собак обнаруживать коронавирус из образцов, взятых из пота. Ученые признались в сложности исследования. Например, собака не сразу запоминала запах, поэтому образцы приходилось использовать повторно. Специалисты настаивают на необходимости продолжения исследований.

«Собаки никогда не заменят диагностический тест, но некоторые животные в дрессировке показывают многообещающие перспективы, особенно в выявлении коронавируса у бессимптомных людей», — сказала старший преподаватель университета Аделаиды.

В других документах отмечалось, что собаки могут заразиться COVID-19 от человека, однако нет доказательств, что эти животные являются переносчиками заболевания. Болеющая собака не распространяет инфекцию и не подвергает опасности людей.