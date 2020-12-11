Психолог подсказала, как можно решить проблемы Джонни Деппа после развода

Преодолеть стресс из-за развода нужно стараться самостоятельно, но при этом не замыкаясь в себе. Таким советом поделилась с ФАН психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, сообщения о невыносимом поведении в работе актера Джонни Деппа могут указывать на то, что артист не справился со стрессом после развода с Эмбер Херд.

«Все зависит от типа личности. В случае со звездными персонами все усугубляется. Если личность впечатлительная, эмоциональная, то будет переживать не только внутри себя, но еще и выплескивать эмоции наружу, станет неуправляемой. Такие люди могут вообще не думать об окружающих, потому что погружены в свои мучения. Они могут даже включать внешний мир в это свое страдание, например, мешая рабочему процессу», — рассказала специалист.

Впрочем, психолог отметила, что вовсе не всегда расставания должны причинять людям страдания.

«Если вы хотите сохранить отношения и любите партнера, то разлука станет стрессом. Однако очень многие идут на развод, как на освобождение. Я считаю, развод — это даже круче свадьбы. Когда люди женятся, они чаще всего витают в облаках, а когда разводятся — умудрены жизнью. Это стоит праздновать не хуже свадьбы», — поделилась эксперт.

В завершение Марианна Абравитова добавила, что всем людям доводится переживать стрессы. Главное в такой момент — справиться с переживаниями самостоятельно, а если не получается, необходимо обратиться к специалисту.

Ранее в СМИ появились сообщения о невыносимом поведении на съемках Джонни Деппа. Причины непрофессионализма связывают с тяжелым разводом с актрисой Эмбер Херд.