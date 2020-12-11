Экономист назвал рост цен на продукты ожидаемой ситуацией

Рост цен на продукты питания — ожидаемая рыночная ситуация на фоне коронавируса, связанная с внутренними экономическими факторами. Об этом ФАН заявил Борис Пивовар, экономист, старший преподаватель кафедры экономики и финансов Российской академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Напрямую коронавирус на продукты не влияет. Тем не менее мы видим, что растут издержки предприятий на элементарное содержание персонала и мер, направленных против COVID-19. Это увеличивает себестоимость производимого товара, поэтому растут цены на продукты питания. Это ожидаемая ситуация — когда рынок реагирует на условия, поставленные коронавирусом», — считает экономист.

Борис Пивовар напомнил о весенней обстановке в российских магазинах, когда население повально скупало консервы, крупы и другие продовольственные товары, рассчитывая на долгий карантин. По словам эксперта, такой массовый спрос на продукты и повлиял на рост цен.

«В первый локдаун люди начали массово скупать продукты питания в ожидании худшего развития сценария. Это подстегнуло и продавцов увеличивать цены. Во-первых, чтобы сдерживать растущий спрос, а во-вторых, чтобы элементарно заработать. Кроме того, падают доходы населения, поэтому сейчас это ощущается сильнее. Совокупность указанных факторов больно бьет и по имиджу политиков, и по кошельку среднестатистических россиян», — отметил специалист.

Повышение цен на продукты, по словам Бориса Пивовара, в большей степени связано с внутренними экономическими факторами в стране, а не с внешними.

«Догонять цены на мировом рынке — маловероятная причина. Многим экспортерам, ввозящим в нашу страну продукты питания, наоборот, хочется как можно больше продуктов поставить. Они часто готовы демпинговать, чтобы внутренний рынок тоже просел. Смысла нет в данном случае пытаться заработать на условном соседе, потому что он может развернуться и пойти к другому партнеру. Это внутренние российские причины, а не внешнее выравнивание цен», — объяснил экономист.

Эксперт дал прогноз, как скоро ситуация с ценами на продукты нормализуется. По его мнению, для стабилизации необходимо не менее полугода.

«Когда будут сняты основные ограничения, экономике нужно будет время для восстановления, а это не менее полугода. Если эпидемия сойдет на какие-то допустимые значения только в декабре следующего года, то к августу-сентябрю 2022 года ситуация может стабилизироваться уже кардинальным образом», — заявил Борис Пивовар.

Ранее ФАН сообщил, что ситуацию с ростом цен на продукты в России оценил Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, что чиновники фактически недооценили риски и пустили ситуацию на самотек. Сейчас правительство будет принимать меры для сдерживания цен на продукты.