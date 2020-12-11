Онищенко отреагировал на оправдание врачей, обвиненных в убийстве младенца

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко приветствовал решение коллегии присяжных, оправдавшей калининградских врачей-неонатологов по делу об умышленном убийстве недоношенного ребенка. Речь идет о резонансном деле неонатолога Элины Сушкевич и бывшего главврача местного роддома Елены Белой, о котором ФАН сообщал ранее.

После решения присяжных уже в ближайшие дни суд должен огласить оправдательный приговор врачам.

Геннадий Онищенко приветствует это решение, по его мнению, врач априори должен работать в условиях презумпции невиновности, а не находиться постоянно под дамокловым мечом уголовного преследования за любую возможную врачебную ошибку.

«Недоношенные дети — это очень щепетильная тема, которая стоит у нас довольно остро, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — Нормальный новорожденный ребенок имеет определенные параметры, а создание перинатальных центров создает дополнительные возможности, чтобы спасать детей, которые по каким-то критериям до этих параметров не дотягивают».

Эволюционно роды — это физиологическая норма, а не предмет лечения, напомнил Онищенко. Однако при таком подходе недоношенные дети без медицинского вмешательства просто не выживут, и тут в дело вступают врачи, которые фактически воссоздают для недоношенных детей внутриутробные условия, помогая им доразвиться, поясняет он. Увы, не всегда усилия медиков приводят к успеху, напоминает собеседник ФАН.

«Есть еще и эмоциональная составлявшая, когда родители таких детей не всегда в состоянии объективно взглянуть на ситуацию и нередко обвиняют медиков в проблемах с их ребенком, вплоть до того, что врачи якобы предумышленно его убили. Хотя, например, 800-грамовый ребенок — это пограничная степень, когда никто не может дать гарантии, будет он жить или нет», — отмечает Онищенко.

Напомним, в деле калининградских медиков речь шла о рождении недоношенного ребенка у гражданки Узбекистана, которая не наблюдалась в женской консультации. Роды произошли на 23-24 неделе беременности, вес плода был критическим — около 700 граммов. Ранее у женщины уже было два самопроизвольных выкидыша.

«Должна быть презумпция невиновности врача, — подчеркивает Геннадий Онищенко. — Априори ни один врач не желает лишить жизни кого бы то ни было. Да, может быть ошибка, недостаток опыта, но желание намеренно убить — такого я не допускаю».

Дело против Элины Сушкевич и Елены Белой было возбуждено в июне 2019 года. По версии следствия, главврач перинатального центра в Калининграде ради улучшения статистики дала указание своей подчиненной ввести глубоко недоношенному ребенку смертельную дозу сульфата магния. Женщины ожидали приговора под домашним арестом.

В ближайшее время читайте на сайте ФАН мнение Геннадия Онищенко по поводу суррогатного материнства.