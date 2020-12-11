Мейн-кун является одной из самых крупных домашних кошек, уступая пальму первенства лишь огромной саванне. При этом представители этой породы прекрасно подходят для содержания даже в условиях небольших квартир.

Кисточки на ушах, морда с характерной только для мейн-кунов «коробочкой», мощные лапы и внушительные размеры придают им некоторое сходство с рысью. Брутальный внешний вид порой производит обманчивое впечатление: люди, не слишком хорошо знакомые с этой прекрасной породой, ошибочно полагают, будто такие кошки независимы и отличаются суровым нравом. На самом же деле, по отзывам заводчиков и владельцев, все с точностью до наоборот — эти ласковейшие животные совершенно чужды агрессии, они глубоко привязываются к человеку и в большинстве случаев нежно и трепетно относятся к детям.

Если вы давно мечтаете, чтобы в вашем доме поселился представитель семейства кошачьих, но никак не можете определиться с выбором, предлагаем вам подумать об этой породе. Все о том, как выглядит мейн-кун, на что стоит обратить внимание при покупке котенка и как правильно ухаживать за благородными гигантами — в материале ФАН.

История породы

Вокруг происхождения мейн-кунов ходит сразу несколько легенд, некоторые из которых, скорее, комичны, нежели правдоподобны.

Так есть оригиналы, которые с уверенностью утверждают, что порода произошла от скрещивания домашнего кота с енотом, а то и вовсе с рысью. На сходство с первыми, по их мнению, указывает наличие длинного хвоста и полосок на шкуре, а от своих диких кошачьих собратьев они якобы унаследовали знаменитые кисточки на ушах и внушительные габариты. Само собой разумеется, версии о межвидовом скрещивании разных животных не имеют и не могут иметь ничего общего с реальностью, поскольку это невозможно с точки зрения биологии.

Еще одна красивая легенда гласит, что эти кошки были обитателями загадочной Атлантиды, а после того, как мифический материк затонул, несколько особей, которым удалось выжить, очутились в Америке, а кто-то и в России, став прародителями сибирских кошек.

Поговаривают также, что предки мейн-кунов были любимцами печально известной супруги Людовика XIV Марии Антуанетты, которая, зная о предстоящей кровавой расправе, планировала побег в Америку на корабле. Увы, судьба распорядилась иначе, и королеву казнили, а вот ее питомцам удалось пересечь океан на судне, перевозившем ценные вещи несчастной, и вполне успешно прижиться на недавно открытом континенте.

Более правдоподобной выглядит версия о том, что современные мейн-куны произошли от норвежской лесной, завезенной в Америку суровыми викингами задолго до ее открытия Колумбом. Эти породы действительно обладают некоторым внешним сходством, но научного подтверждения данная теория не получила.

На самом же деле большинство исследователей и фелинологов сходится во мнении, что история происхождения наших героев куда прозаичнее. Если вы с недоверием относитесь к искусственно выведенным породам, то мейн-кун просто создан для вас, поскольку это самый что ни на есть абориген.

Далекими предками нынешних пушистых гигантов, так любимых по всему миру, по всей вероятности, являются коренные обитатели земель на северо-востоке США, а именно штата Мэн. Название породы состоит из двух слов. Первая часть является географическим названием, свидетельствующим о первоначальном месте обитания прародителей современных мейн-кунов, а вторая — производным от «racoon», что в переводе с английского означает «енот». Такое сочетание придумала женщина по имени Линда Чот (Linda Choate), которая считается родоначальницей и первой заводчицей мейн-кунов, на профессиональном уровне занявшейся их селекцией. Хозяйка фермы Tarbox в Новой Англии обратила свое внимание на выдающийся экстерьер и высокий интеллект аборигенных кошек. В результате упорной племенной работы Линде удалось получить первых представителей породы.

Однако большинством своих качеств любимцы первых переселенцев обязаны все же естественному отбору. Первые обитатели здешних мест не отличались особо выдающимися размерами и в целом походили на обычных европейцев. Однако суровый холодный климат, а также скрещивание с представителями длинношерстных пород способствовало тому, что каждое новое поколение котят обзаводилось все более густой и длинной шерстью, защищавшей от холода, пронизывающих ветров и снега. Чтобы выживать в экстремальных условиях, охотиться на крупных грызунов и бороться с себе подобными за территорию и пропитание, животным требовалась недюжинная физическая сила, выносливость и выдающиеся умственные способности. В результате природа наградила прадедов мейн-кунов крепким длинным туловищем, мощными высокими лапами, развитой грудной клеткой, массивной головой, теплым шерстяным покровом и высоким уровнем сообразительности. Все эти качества сделали аборигенных кошек главными помощниками местных фермеров. Люди быстро оценили превосходные охотничьи качества и неприхотливость гигантов.

Первым мейн-куном, принявшим участие в выставках, был кот со сложной кличкой Капитан-Дженкс-из-морской-кавалерии. Знаменательное событие случилось в 1861 году, и выдающиеся внешние данные эффектного кота сразу пришлись публике по вкусу.

Однако позднее внимание любителей кошек переключилось на других пушистых обладателей экзотической внешности — на персов. Про мейн-кунов незаслуженно забыли, но, к счастью, энтузиастам удалось сохранить и улучшить эту уникальную породу, о которой на ее родине вновь вспомнили после завершения Второй мировой войны. В 1953 году был создан и зарегистрирован официальный клуб заводчиков мейн-кунов, а в 1968 эти удивительные кошки обзавелись собственной ассоциацией Maine Coon Breeders and Fanciers Association. Европейцам повезло меньше — они узнали о мейнской енотовой кошке только 20 лет спустя.

За прошедшие несколько десятков лет эти умные и благородные существа завоевали любовь «кошатников» по всему свету, и сейчас эта порода совершенно заслуженно является одной из самых популярных в мире.

Как выглядит настоящий мейн-кун

О том, что это одни из самых крупных домашних кошек, слышали, пожалуй, все, кто имеет хотя бы отдаленное представление о фелинологии, но далеко не каждый знает, как выглядит истинный мейн-кун. Будем разбираться.

Итак мейн-кун — это кошка, которая может похвастаться размерами выше среднего. Длина туловища от носа до кончика хвоста может достигать 120 см, а высота в холке — 42 см.

Вопрос о том, сколько же весит мейн-кун, нередко вызывает жаркие споры. В Интернете можно встретить отзывы владельцев, которые рассказывают об исполинах весом чуть ли не в 30 кг, но в реальности, конечно же, никто таких чудес не встречал.

Вес взрослого кота нормальной комплекции, не страдающего ожирением, варьируется от 7 до 12 кг. Кошки в силу физиологических особенностей более миниатюрны, но все равно значительно тяжелее представительниц других пород. Усатая «дамочка», как правило, весит от 4 до 8 кг. Неудивительно, что габариты этих животных на фото выглядят внушительно даже в сравнении со взрослым человеком, не говоря уже о ребенке.

Приведенные нормы являются усредненными, и среди мейн-кунов порой встречаются настоящие гиганты-рекордсмены. Красавец по кличке Омар из города Мельбурн, Австралия, даже был внесен в Книгу рекордов Гиннеса за свои впечатляющие размеры. Этот богатырь весит как собака средних размеров — целых 14 кг, а длина его туловища составляет 120 см. Хозяева Омара рассказывают, что их питомец был вполне обычным котенком, но уже к году вымахал до 10 кг. Учитывая, что мейн-куны растут до трех лет, уже в столь юном возрасте было понятно, что владельцам достался выдающийся экземпляр.

Кот Стьюи, чемпион по длине, проживал на родине породы в городке Рино, штат Невада. Длина его тела составляла чуть больше 130 см. К сожалению, он прожил всего восемь лет, но смерть его никак не была связана с габаритами — животное страдало от онкологического заболевания.

В нашей стране тоже есть свой великан. Зовут его Гарфилд, а проживает он в Москве. Вес москвича составляет 13 кг, а длина — 117 см.

Но вернемся от исключений к нормам и поговорим о том, как выглядит типичный представитель породы. Мейн-куны являются обладателями длинного тела, по форме напоминающего прямоугольник, с хорошо развитой мускулатурой и широкой грудной клеткой.

Лапы высокие, мощные, круглые. Между подушечками пальцев могут расти пучки шерсти — напоминание о выживании среди снегов и сурового климата Северной Америки.

Шея средней длины покрыта густой шерстью. Особенно среди заводчиков ценится, хотя и не является обязательным, наличие богатого воротника, подобного львиной гриве. На спине и боках шерстяной покров более длинный и жесткий, нежели на животе и «штанах». Он обладает водоотталкивающими свойствами и промочить густой подшерсток, создающий эффект термоса, не так-то просто.

Голова имеет несколько вытянутую форму, что также является следствием эволюции породы. Благодаря удлиненной морде отменные крысоловы без проблем добывали добычу даже из труднодоступных нор. У особей мужского пола она значительно крупнее. Морда должна быть наполненной, хорошо очерченной и напоминать коробочку. Ее строение напоминает тигриную или львиную. «Волевой» подбородок придает представителям породы характерный брутальный вид.

Глаза широко посажены, слегка раскосые, очень выразительные. Цвет радужной оболочки варьируется от желтого до зеленого. Голубые или разноцветные глаза допустимы только для белого окраса.

Большие, с плотным хрящом, широкие у основания и заканчивающиеся кисточками уши — еще один отличительный признак породы.

Предмет особой гордости селекционеров — длинный пушистый хвост, который может достигать до 36 см и равняться длине туловища. Шерсть на нем струящаяся, густая и плотная. В условиях дикой природы хвост отлично справлялся с функцией защиты от холода и ветра — животные обвивали его вокруг туловища и таким образом согревались быстрее. У домашних кошек необходимость в дополнительном источнике тепла отсутствует, но эта часть тела участвует в процессе координации движений.

Перечисленные признаки помогают отличить чистокровного мейн-куна от метиса и кошек похожих пород, например, сибирской.

Кунов отличает большое разнообразие окрасов. Классическими, на которых основываются остальные, являются черный (черный мрамор), красный (для простого обывателя — рыжий), голубой (проще говоря — серый) и кремовый. Чистый цвет без рисунка встречается редко и называется «солид».

Если в описании котенка вы видите термин «табби», то это означает, что в окрасе имеются полоски. Такая расцветка еще носит название мраморной за свою схожесть с рисунком, присущим этому материалу. Широкие спиралевидные полосы на боках выглядят очень нарядно. Если речь идет о так называемом тиккированном табби, то в этом случае полоски заметны только на лапах, груди и/или мордочке, а не по всему телу.

У дымчатых представителей кончики волосков окрашены в черный или серый цвета, что смотрится весьма эффектно, особенно в движении, когда шкура животного буквально переливается.

Если вы души не чаете в черепаховом окрасе, характеризующимся сочетанием разноцветных пятен, то нужно иметь в виду, что он присущ только животным женского пола, тогда как для котов не характерно наличие более чем двух цветов. Кстати, существует поверье, будто такие разноцветные кошки приносят в дом своих владельцев счастье, удачу и достаток.

Кто такие полидакты?

В некоторых пометах порой рождаются котята-полидакты. От своих классических сородичей они отличаются наличием дополнительного пальца, который может быть как на передних, так и на задних конечностях. Следует особо отметить, что селекционеры не имеют никакого отношения к этому феномену. Появление шестого пальца, как и вся порода в целом, является следствием естественного происхождения. Есть мнение, что такое строение лапы позволяло далеким предкам кунов легче передвигаться по глубокому рыхлому снегу и охотиться на крупных грызунов. Ценители породы говорят, что до половины всех котов — прародителей современных мейн-кунов были полидактами.

Для современных кошек, понятное дело, эти функции не актуальны, но шестой палец делает лапу визуально более широкой и массивной, что привлекает некоторых потенциальных владельцев, которые специально ищут котят с таким необычным «дефектом», тем более что есть мнение, будто такие питомцы своим появлением приносят в дом счастье. Это суеверие уходит корнями в далекое прошлое, когда моряки, отправлявшиеся в далекое и полное опасностей плавание, верили, будто кораблекрушения обходили стороной те суда, на которых вместе с людьми плыли шестипалые кошки.

Ни на самочувствии, ни на здоровье животных полидактилия не сказывается, но тем, кто мечтает о выставочной карьере, необходимо принимать в расчет тот факт, что далеко не все фелинологические организации признают обладателей этой мутации и получить чемпионский титул с таким котом будет невозможно.

Интересный факт! В 1935 году один капитан подарил Эрнесту Хемингуэю необычного шестипалого котенка породы мейн-кун. Белоснежного малыша назвали Снежком, и он стал любимцем знаменитого писателя. В последствии в доме лауреата нобелевской премии по литературе на острове Ки-Уэст во Флориде всегда обитало сразу несколько кошек. Традиция и жива и по сей день. В доме-музее Эрнеста Хемингуэя проживает порядка 50 хвостатых потомков Снежка, пообщаться с которыми приезжают туристы со всего мира. Любопытно, что писатель частенько давал своим четвероногим друзьям клички в честь знаменитостей. Эта традиция существует и по сей день, поэтому на острове Ки-Уэст «проживают» Одри Хепберн, Софи Лорен, Чарли Чаплин и Пабло Пикассо.

Питомцам разрешено свободно разгуливать по всем комнатам и по саду, а троим счастливчикам даже позволено спать на любимой кровати Хемингуэя. На территории также расположено кладбище для животных, на котором покоятся предыдущие обитатели, отошедшие в мир иной.

Характер мейн-куна

Несмотря на внушительные, почти «рысиные» размеры и суровое выражение на брутальной морде, придающие этим кошкам сходство с их дикими сородичами, мейн-куны — одни из самых доброжелательных существ на свете. Агрессия и мстительность совершенно не присущи этим добродушным гигантам. Мейн-кун никогда не позволит себе написать вам в тапочки или испортить постель. Представители этой породы интеллигентны от рождения. Разодранная мебель и обои или проблемы с туалетом — это не про них.

Характер мейн-куна и манеры его поведения часто сравнивают с собачьими. Эти кошки одинаково благосклонно относятся ко всем членам семьи, но в качестве вожака «стаи» выберут одного человека, за которым будут следовать попятам, при этом не досаждая и не докучая излишним вниманием. Где бы вы ни были, кот будет рядом. Нужно иметь в виду, что эти животные плохо переносят одиночество и разлуку с хозяевами, поэтому оставлять их одних надолго — не лучшая идея.

При этом мейн-куны полны чувства собственного достоинства и с трудом переносят «насилие над личностью», когда их тискают или хватают на руки против воли. Животное будет до последнего терпеть бурные проявления любви и, скорее всего, не станет царапаться и кусаться, но наверняка постарается вырваться и уйти. А еще большинство кунов совершенно не в восторге от сидения на коленях (что, скорее, является достоинством, учитывая немалые габариты этих котиков), но они всегда готовы уютно примоститься рядышком с любимым хозяином и громко поурчать.

К посторонним куны относятся нейтрально — без страха, с долей любопытства, но и без заискивания. Эти коты всегда вызывают искренний восторг окружающих и желание пообщаться с ними поближе, но они никогда не будут крутиться у ног и ластиться к вашим гостям, как бы тем того ни хотелось. Если человек приходит в дом часто, то со временем животное привыкнет и будет воспринимать его визиты как нечто само собой разумеющееся.

В различных описаниях породы часто можно встретить утверждение, что представители этой породы молчаливы, а вместо привычного кошачьего мяуканья издают своеобразные звуки, похожие на мурлыканье. Судя по отзывам владельцев, это не всегда так, и не исключено, что именно вам, как и автору этой статьи, попадется весьма разговорчивый экземпляр.

Мейн-куны являются обладателями сравнительно спокойного темперамента и не склонны к разрушениям. Но молодые животные, конечно же, любят порезвиться и побегать. Будущим владельцам нужно понимать, что из-за внушительных габаритов подвижные игры зачастую невольно заканчиваются разрушениями, поэтому хрупкие вещи и горшки с цветами лучше заблаговременно убрать подальше.

Куны очень сообразительны, любознательны, легко приспосабливаются к образу жизни своих хозяев и хорошо ладят с детьми и другими животными. Проявив терпение и настойчивость, их можно обучить некоторым командам. Главное — делать все в форме игры и так, чтобы это было интересно в первую очередь вашему любимцу.

Как вырастить по-настоящему большого кота и от чего зависят размеры мейн-куна

Пожалуй, каждый кто выбирает в качестве домашнего любимца представителя этой породы, в тайне или открыто мечтает о том, чтобы котенок вырос в огромного кота весом не менее 10 килограммов. Ведь не секрет, что мейн-кунов зачастую приобретают именно из-за их выдающихся габаритов.

Вырастет ли трогательный малыш в гиганта заранее сказать наверняка невозможно, но тем не менее все же существует ряд факторов, которые могут сыграть решающую роль в экстерьере животного. К ним относятся:

генетика. Крупные родители с большой долей вероятности произведут на свет такое же потомство. Поэтому перед покупкой котенка, а еще лучше на этапе планирования вязки, желательно познакомиться с мамой и папой малыша. Причем посмотреть на обоих вживую, а не на фотографиях, по которым сложно судить об экстерьере, особенно если человек не является профессионалом и знаком с породой по описаниям в Интернете;

половая принадлежность. Учтите, что коты всегда крупнее. Кошек отличает более изящное и грациозное телосложение;

хороший заводчик. К выбору питомнику, откуда предстоит брать нового члена семьи, нужно отнестись предельно внимательно, поскольку от того, насколько ответственно владелец родителей относится к своему делу, зависит и экстерьер, и, что самое главное, здоровье будущего питомца. Грамотный заводчик — это не просто дилетант, купивший разнополых животных и начавший их скрещивать для получения потомства на продажу, но профессионал и энтузиаст своего дела, ведущий серьезную селекционную работу. При правильном подходе вас обязательно пригласят в гости, чтобы познакомиться и пообщаться с животными, а также посмотреть на условия их содержания;

Важно! Мейн-куны — это коты позднего взросления. Котят этой породы нельзя рано отлучать от матери. Нормальный заводчик никогда не отдаст малыша раньше 3-3,5 месяца. Так что придется немного подождать, зато потом вы получите абсолютно адекватное, хорошо социализированное и обученное всем кошачьим премудростям животное.

правильный уход и кормление. Причем уже на этапе беременности кошки. Обязательно поинтересуйтесь у заводчика, чем питалась будущая мама и давались ли ей какие-либо препараты. Добросовестный заводчик не станет скрывать эту информацию от потенциального владельца, поскольку как никто заинтересован в том, чтобы котенок попал в хорошие заботливые руки.

Содержание

Мейн-кун — не совсем обычная порода. В силу своих физиологических особенностей они требуют несколько больших затрат на содержание, нежели кошки более скромных размеров.

Собираясь завести маленького куна, многие задаются вопросом, сколько же стоят котята. Расценки на породистых животных из хороших питомников начинаются от 20 тысяч рублей (если сильно повезет) и могут доходить до 100 тысяч и выше — в зависимости от титулованности родителей и задач, которые преследует покупатель. Естественно, что котенок так называемого пет-класса, которому предстоит стать просто домашним любимцем, обойдется в разы дешевле, нежели кандидат на успешную выставочную карьеру, хотя и тот и другой в конечном итоге могут вырасти в роскошных гигантов с выдающимися породными данными.

Однако недостаточно просто приобрести котенка от прекрасных родителей, пусть даже за большие деньги. Главное — обеспечить ему достойный уход и содержание.

Представители этой породы прекрасно чувствуют себя как в городской квартире, так и в загородном доме. Разумеется, второй вариант является идеальным из-за большего количества свободного места и возможности регулярно дышать свежим воздухом. Если вы проживаете в собственном доме, ваша задача №1 — обеспечить питомцу безопасный выгул. Несмотря на внушительные габариты и суровый внешний вид, эти коты совершенно не приспособлены к жизни на улице и не смогут себя защитить в случае опасности. Они не слишком проворны, а драться и вовсе не умеют. Времена, когда они защищали североамериканские фермы от грызунов давно прошли, и современный мейн-кун — это дружелюбный компаньон, а не хитрый и изворотливый охотник. Лучшее, что вы сможете сделать для своего четвероного усатого друга, — это соорудить просторный, закрытый со всех сторон вольер с выходом напрямую из дома. Разместите внутри бревна и ветки различной конфигурации и размера, и благодарности питомца не будет предела. Такая прогулочная зона обеспечит питомца необходимым количеством свежего воздуха и солнца, а также удовлетворит потребность в играх и движении.

Если же вы не являетесь счастливым обладателем собственного домика в деревне, то обеспечить куну достойные условия содержания вполне возможно и в условиях городской квартиры, но с оговорками на габариты новосела. У мейн-кунов спокойный и уравновешенный характер, но котята не прочь порезвиться, а если принимать в расчет тот факт, что котятами они остаются лет до трех, а вес к году может достигать 10 кг, то становится понятно, что все легко бьющееся и представляющее художественную ценность лучше убрать подальше.

Также не забудьте обезопасить любознательного питомца от падения — никогда не открывайте широко окна, если в помещении находится кот! Либо поставьте в проемы специальные решетки (не сетки!).

Чтобы обеспечить куну достаточную двигательную активность, владельцу необходимо задуматься о приобретении специального игрового комплекса для кошек. Он должен быть достаточно высоким, но устойчивым, с широкими, просторными площадками, гамаками или домиками, где животное сможет отдохнуть и уединиться. Одновременно такой комплекс будет выполнять роль когтеточки, сохраняя в целости и сохранности обивку вашей мебели. Такие приспособления можно купить в зоомагазине или сделать на заказ. У многих производителей есть специальные линейки для гигантских кошек. Отдавайте предпочтение именно таким, хотя они и стоят несколько дороже. Но ведь и кот у вас необычный, правда?

Если говорить о кличках, которые подойдут мейн-кунам, то столь величественному животному и имя нужно соответствующее. Среди мальчиков часто встречаются Герцог, Граф, Виконт, Мартин, Марс, Адмирал, Патрик, Шон, Аскольд. Девочек называют Герцогиня, Адель, Оливия, Квин, Стелла, Урса, Марта.

Гигиена и здоровье

Мейн-куны в силу своего естественного происхождения достаточно неприхотливы, однако длинная шерсть с густым подшерстком требует соответствующего ухода, иначе не избежать появления колтунов, которые доставляют дискомфорт животному и выглядят неопрятно. Для профилактики их образования расчесывайте кота дважды в неделю, уделяя особое внимание области подмышек, живота и «штанишек». Желательно приучать котенка к процедуре с самого детства, чтобы не возникало проблем во взрослом возрасте.

Мыть питомца следует по мере загрязнения. Как правило, проблем с этим возникает, поскольку куны любят воду, хотя и здесь случаются исключения.

Следите за глазами и ушами любимца — они должны быть чистыми, без выделений.

С приучением к туалету у этих умных гигантов проблем не возникает. Элементарным навыкам котята учатся у своих родителей, и в новый дом они приезжают уже с правильными представлениями о «можно» и «нельзя». Единственное, о чем предстоит позаботиться владельцу, так это о приобретении правильного лотка. Он должен быть глубоким и вместительным. Идеальный вариант — туалет-домик. В его «крышу» встроен специальный фильтр, поглощающий посторонние запахи. Относительно выбора наполнителя особых требований нет — каждый выбирает тот вариант, который кажется более удобным и подходит конкретному коту.

В целом мейн-куны отличаются достаточно крепким здоровьем, но у них есть свои особенные болезни. В частности, кошки и коты этой породы подвержены гипертрофической кардиомиопатии. В основном от нее страдают пожилые животные, но встречается патология и в молодом возрасте. Кроме того, в силу крупных размеров и солидного веса у представителей породы случаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, поэтому категорически нельзя перекармливать питомца и допускать развитие ожирения.

Средняя продолжительность жизни куна — 12–14 лет, но некоторые особи доживали и до 18.

Кормление

Сбалансированное питание — залог здоровья и хорошего самочувствия питомца. Многие заводчики советуют кормить мейн-куна качественными промышленными кормами (сухими и консервированными), поскольку самостоятельно подобрать правильное сочетание питательных веществ и витаминов очень сложно. Раньше считалось, что смешивать корма и «натуралку» недопустимо, однако сейчас это мнение пересмотрели, и владельцы часто балуют своих четвероногих друзей индейкой, субпродуктами или говядиной. Стоит сразу сказать, что едят куны немало, особенно в период активного роста.

Среди поклонников натурального питания даже существует такое понятие как «кунокаша». Состоит это блюдо из куриных субпродуктов, куриного филе, отбитых куриных шей, припущенных на сковородке тертой моркови и тыквы, ложки оливкового масла, творога и сушеной ламинарии. Смесь раскладывают по порционным пакетам и замораживают. Говорят, что такой рацион идеально подходит именно мейн-кунам и другим кошкам крупных пород.

А вот чего животным точно нельзя, так это свинину, жирное, сладкое и картофель.

Миску выбирайте побольше и поглубже. Вполне подойдет собачья. Желательно, чтобы посуда была выполнена из керамики, а не из пластмассы или металла. И не забывайте регулярно менять воду.

Мейн-кун – благородное, доброжелательное и удивительно красивое животное с харизматичной внешностью. При правильном уходе и обращении кун станет вашим лучшим другом на долгие годы.