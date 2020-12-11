Виктор Мережко уходит с поста председателя правления Центрального дома кино

Москва, 11 декабря. Российский сценарист, драматург и режиссер Виктор Мережко покидает пост председателя правления Центрального дома кино. Как сообщил ФАН сам Мережко, причиной стал некий конфликт.

«Я был председателем правления Дома кино, но сейчас написал заявление — ухожу с этой должности. Там конфликт случился, и я решил, что мне это не нужно», — признался драматург.

В разговоре с ФАН Виктор Мережко добавил, что раньше у него была традиция — он всегда встречал Новый год в Доме кино.

«Ко мне приходил Эдвард Радзинский, дочь приходила нарядная, и очень узким кругом отмечали. Иногда заскакивал Никас Сафронов, если его не звали высокие чины — а он любит у начальства околачиваться. Вот такая традиция», — рассказал драматург.

Теперь Мережко отметит праздник дома, в Санкт-Петербурге, в компании сына. Драматург возглавил правление Дома кино в 1988 году и занимал этот пост более 30 лет.