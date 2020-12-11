Дания обвинила российского ученого в шпионаже

В Дании гражданину РФ Алексею Никифорову предъявили обвинение в шпионаже. Молодой ученый находится в СИЗО с июля этого года. Полгода он был под стражей вообще без предъявления обвинений, только сейчас датская прокуратура их выдвинула.

Молодой ученый-химик, который, в том числе и за свои научные заслуги, получил датское гражданство, может попасть в тюрьму на шесть лет по статье 108 датского уголовного кодекса.

В частности, он подозревается в том, что передавал российской разведке данные об энергетических системах Дании.

Российское посольство уже отреагировало на эти обвинения, назвав арест россиянина ошибкой и выразив надежду на то, что датское правосудие при рассмотрении дела будет максимально беспристрастно.

Впрочем, есть люди, которые уже прямо и публично говорят, что дело россиянина — это сугубо политический процесс. И таким образом Дания показывает свою лояльность предполагаемому будущему президенту США, Джо Байдену.

Секретная датская энергия

Здесь вообще стоит начать с того, при чем тут энергетические системы Дании и почему Никифорова подозревают в шпионаже именно в этой сфере. Дело в том, что он действительно работал в сфере датской энергетики. А сама эта область именно в этой маленькой европейской стране — это такое «большое поле экспериментов». Дания является одним из самых передовых государств по развитию альтернативной энергетики. Благо и климат, и размеры страны, и численность населения, а следовательно, и нагрузка на энергосети, позволяют такие эксперименты устраивать.

Не то чтобы это северное государство было замечено в регулярных русофобских выпадах. Да и российская диаспора насчитывает в этой стране несколько тысяч человек. Диаспора при этом весьма активная и периодически отстаивает свои гражданские и политические права.

Однако в целом это государство, которое действует строго в канве европейской политики и политики НАТО и США. Здесь можно вспомнить, например, 2015 год, когда Дания вознамерилась расширять систему ПРО НАТО на своей территории и акватории.

Инцидент этот запомнился тем, что тогдашний российский посол в Дании Михаил Ванин заявил по поводу этих намерений следующее:

«Не думаю, что датчане полностью осведомлены о последствиях присоединения к американской системе ПРО. Если это случится, датские военные корабли станут мишенью для российских ядерных ракет».

История оказалась весьма резонансной. От такой старой доброй классической дипломатии лучших советских образцов в шоковое состояние впала даже Германия, которая на уровне официальных лиц просила Россию «не давить так на маленькую Данию».

И вообще, судя по заявлениям ряда европейских высокопоставленных чиновников, создавалось ощущение, что наша страна уже фактически выстрелила ракетами в сторону «маленькой северной страны».

С тех пор каких-то резонансных событий в отношениях России и Дании не было. Но вот случился июль 2020-го, когда Алексея Никифорова заключили под стражу. К слову, датские правоохранительные органы долгое время вообще не называли имени россиянина. ограничиваясь только туманными формулировками в духе «гражданин РФ, проживающий на территории страны».

При этом для экспертов обвинения в адрес Никифорова выглядят, мягко говоря, надуманно. А говоря прямо, — смехотворно. Датская энергетическая система не интересна России ни в смысле промышленного шпионажа, поскольку в наших реалиях эти системы адекватно работать просто не будут, ни в смысле военной разведки.

Такой шпионаж вообще проводится с очевидной целью: в случае военного конфликта на основе этих данных наносятся точечные удары, которые с минимальными разрушениями ликвидируют всю энергосистему страны.

Но, во-первых, нападение на любое европейское государство вообще и на Данию в частности не является частью военной доктрины нашей страны. У нас вообще сугубо оборонительная военная доктрина.

А во-вторых, даже если предположить, что у России есть какие-то «коварные милитаристские планы», то население Дании чуть меньше шести миллионов человек, площадь — 43 тысячи квадратных километров — наносить какие-то «точечные» и «хитрые» удары в случае военного конфликта было бы просто расточительством. В случае большой войны (не дай бог) Дания исчезла бы с политической карты мира настолько стремительно, что никто бы не успел понять, как это произошло.

Политическая подоплека

Поэтому снова стоит вернуться именно к политическому контексту. Сейчас, судя по всему, в западном мире назревает очередная необходимость наложить на Россию разного рода санкции и напомнить общественности, кто тут «главный враг». Поэтому нужно какое-то громкое дело с участием гражданина РФ.

Так было со Скрипалями, с которыми до сих пор непонятно, где они, живы ли вообще, кто и чем их все же травил. Так сейчас происходит с делом Навального, которого тоже якобы травили, хотя следов яда в организме оппозиционного политика в Германии не нашли.

Ну и теперь дело Никифорова о шпионаже. К слову, сам фигурант — инженер-химик, что тоже ложится в общую русофобскую канву.

А вообще само по себе это задержание, заключение под стражу на полгода без официального судебного разбирательства, с крайне затянутым предъявлением обвинений, больше похоже не на стандарты европейского правосудия, а на приемы частных ливийских тюрем, куда угодили российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Они, к счастью, были освобождены и сейчас уже дома.

Проблема в том, что дело Алексея Никифорова только начинается, про его освобождение говорить пока не приходится.

Вообще же, помимо российского МИД, за решение вопроса взялась и член ОП РФ Мария Бутина, которая сама не так давно была похожим образом задержана и заключена под стражу в США. Ее обвинили в шпионаже. По словам Бутиной, она и ее помощники разбираются в материалах и сути этого дела. Также общественница подчеркнула, что «Россия своих не бросает».

Что же касается Дании и политического контекста, то есть мнение, что проявление политической воли с нашей стороны, хотя бы на уровне решительных заявлений образца 2015 года, было бы не лишним. Поскольку такие задержания и аресты не только демонстрируют всю степень «неангажированности» европейской правовой системы, но бьют и по престижу России как на внешнеполитической арене, так и внутри страны.

Несмотря на санкционную войну, у России есть и экономические возможности для отстаивания свободы наших граждан в Дании. Например, на сегодняшний день на территории России действуют такие датские компании, как ООО «Гудвэлли», с предполагаемым бенефициаром Томом Аксельгаардом из Axzon Group. Балансовые активы этой компании в России составляют 1,6 миллиарда рублей. Действует в нашей стране ООО «Кроне Сканбалт», с балансом в 811 миллионов рублей. Или ООО «Данфосс», у которой заключены с нашей страной государственные контракты на сумму 200 миллионов рублей, а балансовые активы в России составляют 5,6 миллиарда. И хорошо бы, чтобы наше государство намекнуло датским партнерам, что их бизнес-интересы будут соблюдаться в нашей стране только в том случае, если Дания также в своей деятельности будут учитывать права и свободы российских граждан. Даже со вторым датским гражданством.

Ну, и сам по себе кейс Никифорова дает все основания задуматься простым российским гражданам, которые планируют переехать жить и работать в Европу. Да, там могут пообещать больше денег и больше возможностей, но в итоге в любой момент все может закончиться весьма печально. В СИЗО. Просто потому, что человек родом из России. И виновен уже самим этим фактом.