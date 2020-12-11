Гладкая и приятная кожа, красивые глаза, большие ушки и милые складочки на теле. Как вы думаете, о ком речь? Нет, не о людях, просидевших на карантине несколько месяцев. Мы говорим о кошках! Вы наверняка слышали о такой потрясающей и необычной породе, как сфинкс. У этих четвероногих совсем нет шубки, что делает их по-настоящему особенными. Мы предлагаем поподробнее узнать об этих лысых кошках, изучить их рацион, научиться правильно ухаживать за ними и многое-многое другое.

История породы

По некоторым данным, кошки без шерсти жили еще во времена ацтеков. Однако первые точные подтверждения появились в прошлом столетии. Тогда на выставках в США демонстрировали особую породу — мексиканскую бесшерстную, представители которой, к сожалению, так и не обзавелись потомством, из-за чего этот вид попросту исчез. Судя по описанию, у них имелись существенные отличия от современных сфинксов: туловище было довольно длинным, голова имела клинообразную голову, глаза имели яркий янтарный оттенок, а на морде красовались усы, которых нет у современных пород. К зиме в зоне спины и на хвосте у них вырастала шерсть, которая пропадала к лету.

Генетический код этих четвероногих так и не был разгадан, поэтому порода канула в небытие. Однако в 1966 году в Канаде родился котенок без шерсти, который получил имя Прун. Как только он подрос, его начали скрещивать с «родней», чтобы сохранить первоначальную генетическую цепочку. Однако попытки вывести новую породу потерпели неудачи, поскольку гены оказались очень неустойчивыми и в помете все равно появлялись котята с шерстью. Кроме того, лысым котятам требовался особый уход, без которого они быстро погибали.

Однако через 10 лет решение пришло само собой, когда в одном из американских питомников родился кот без шерсти по кличке Эпидермис. Спустя год в этом же месте родилась и кошечка, которая стала «невестой» Эпидермиса. Именно благодаря им у селекционеров, наконец, получилось вывести сфинксов.

В нашей стране первые канадские сфинксы появились в начале 2000-х, но утверждать, что именно тогда в Россию завезли первых лысых кошек нельзя. Дело в том, что в 1987 году на улице Ростова-на-Дону был найден котенок, у которого напрочь отсутствовала шерсть. Нет, не подумайте — это была не болезнь. Оказывается, у него, как и у его канадских собратьев, имелась мутация, из-за которой на его теле не было ни шерстинки. Впоследствии эта порода получила название Донской сфинкс, так что появление лысых канадских кошек для россиян уже не было чем-то необычным и диковинным.

А уже в 1994 году в Санкт-Петербурге селекционеры решили скрестить ориентальную кошку с донским сфинксом, благодаря чему на свет появились бесшерстные ориенталы — петерболд.

Описание породы

Раз уж в самом начале мы упомянули три вида сфинксов, логичнее всего будет рассмотреть особенности каждого из них. Начнем с канадцев, которых можно отличить от других пород по имеющимся стандартам:

голова имеет клинообразную форму, размер средний, сильно выделены скулы и подушечки усов;

на теле и конечностях хорошо видны мышцы, однако это не мешает сфинксам быть грациозными и утонченными котиками. Также у них есть милый круглый животик;

очень большие глаза, по форме напоминающие лимон;

уши крупные, закругленные на концах, посажены высоко на голове;

одна из характерных особенностей этой породы — утолщенные подушечки на лапках, которые создают видимость, будто у котика есть дополнительная подошва или каблучки;

длинный голый хвост, хотя у некоторых котов на кончике растет шерстяная кисточка;

коже стоит уделить отдельное внимание. У маленьких канадцев на ней очень много складочек, из-за этого они выглядят так, будто примерили на себя слишком большой размер одежды. С возрастом складочки чуть разглаживаются. К слову, канадских сфинксов принято считать самыми складчатыми котами без шерсти. Если говорить о наличии «пушка», то он может присутствовать на лапках, переносице, хвосте и ушах. Также встречаются сфинксы, у которых все тело покрыто таким пухом, при прикосновении они напоминают нежный персик.

Донские сфинксы хоть и похожи на своих канадских товарищей, но все же имеют ряд характерных отличий. И вот некоторые из них:

голова имеет выраженные скулы и довольно сильный и выделяющийся подбородок, форма клиновидная;

на лбу кожа морщинистая;

ушки крупные и имеют наклон вперед;

глаза немного раскосые, по форме напоминают миндаль;

самцы сильно отличаются от самок по размерам — они гораздо крупнее;

конечности и сами лапки у кошей этой породы, как у настоящих аристократов, — длинные и с тонкими продолговатыми пальчиками;

у донских сфинксов могут быть усы, которые слегка закручены. Однако подобная «растительность» на мордочке этих четвероногих не обязательна.

Котов породы петерболд называют одними из самых изящных из категории бесшерстных. Сейчас объясним почему:

голова узкая и сильно вытянутая в области носа;

глаза имеют миндалевидную форму и чем-то напоминают восточные;

уши крупные, сильно разведены в стороны;

на лапках имеются толстые подушечки, пальцы у этих котов очень длинные и изящные;

телосложение, по сравнению с двумя предыдущими видами, довольно стройное;

хвостик длинный и не имеет заломов.

Как мы отмечали ранее, все три вида сфинксов не всегда полностью лысые, поскольку на их теле имеется опушение. Заводчики разделяют бесшерстных кошек на четыре вида:

голые — при прикосновении к эти хвостатым ощущается легкая липкость, а кожа кажется очень горячей;

браш — шерсть напоминает мягкую щетину с лысыми участками;

флок — имеет сходство с персиком, поскольку тело кошки покрывают короткие волоски;

велюр — шерстинки на теле более длинные и мягкие, чем у флока, а сама кожа напоминает велюр.

Все, кто хоть когда-то трогал сфинксов, в один голос твердят, что их кожа не просто приятная, а не сравнимая ни с чем другим. А мы скажем, что именно так начинается любовь к этим лысым и милым существам.

Характер

Как оказалось, несмотря на общую черту (отсутствие шерсти), эти кошки очень разные по своим характерам. Объединяет их особенная любвеобильность, добродушие, заинтересованность всеми делами хозяина и, конечно, высокий интеллект. Эти лысые котики, на удивление, хорошие собеседники, поэтому на любое ваше слово они найдут собственное «мяу».

Также будьте уверенны, что сфинкс не даст вам почувствовать себя одиноким, ведь он будет с вами везде: на коленях, в ванной, на кухонной столешнице, а если понадобится, то вскарабкается и на люстру. Одиночество они не переносят, поэтому избегать общения с этим хвостатым другом ни в коем случае нельзя.

Эта порода кошек очень ласковая, поэтому даже в самую трудную минуту они поддержат своего хозяина и поднимут ему настроение. Кроме того, они ни капельки не ревнивы, поэтому легко уживаются с другими питомцами и охотно делят с ними любовь хозяев. Что касается отношений с детьми, то и тут они в выигрыше, ведь сфинксы всегда не прочь поиграть, а это значит, что ни ребенок, ни котик скучать не будут.

Однако все же есть некоторые особенности. К примеру, у петерболдов не всегда хорошее настроение. Поэтому если вы потревожите кота в неподходящий момент, то, вероятнее всего, вам ответят несколько коготков.

А донские сфинксы могут сильно обидеться и попросту игнорировать хозяина. Также они весьма капризны в плане игр — вам придется постоянно баловать их новыми игрушками.

Уход и его особенности

Поскольку у этих котиков нет шерсти, их кожа выделяет много пота. Не стоит пугаться и думать, что эти хвостатые пахнут словно полный вагон метро в жаркий летний день. Нет, пот сфинксов не пахнет, но везде оставляет следы, следовательно, тело питомцев необходимо регулярно протирать специальными влажными салфетками. Кроме того, в складках кожи могут образоваться болезнетворные бактерии, поэтому котиков нужно купать как минимум два-три раза в месяц. Не стоит переживать: для них банные процедуры не будут стрессом, ведь эти четвероногие очень любят понежиться в ванной. Если же в квартире или доме слишком сухой воздух, то на теле котика могут образоваться шелушения и трещинки. Поэтому по возможности увлажняйте воздух и протирайте питомца влажным полотенцем.

Летом сфинксы предпочитают проводить много времени на солнце. Котикам действительно можно позволять греть свои косточки, но за временем пребывания питомца на солнце нужно внимательно следить, ведь это чревато появлением ожогов и перегревом. Зимой, когда дома становится прохладно, надевайте на котика свитера и кофточки из натуральных материалов. Старайтесь не устраивать сквозняков и обустройте питомцу теплое и уютное место для сна.

Поскольку у сфинксов отсутствует шерсть, то у них нет и ресниц. В связи с этим хозяева должны тщательно ухаживать за глазами котика и регулярно убирать скопившиеся загрязнения влажным ватным диском. Это касается и ушей — их нужно аккуратно прочищать ватной палочкой раз в неделю.

Особое внимание нужно уделять питанию котика. Дело в том, что сфинксы едят все, что встречается из съедобного на их пути, поэтому они находятся в особой зоне риска, и хозяевам нужно быть аккуратными и бдительными, иначе несварения или отравления котика просто не избежать.

Здоровье

Одна из самых часто встречающихся у сфинксов проблем со здоровьем — ожирение. Из-за избыточного веса кошки становятся малоподвижными, страдают их суставы и внутренние органы. В этом случае важно не перекармливать животное и приучить его к режиму кормления.

Стоит отметить, что больше всего к инфекциям подвержены канадские сфинксы, поэтому котят нужно обязательно вакцинировать и регулярно показывать их ветеринару. Повзрослевшие животные болеют довольно редко, но даже у них случаются неприятности: угревая сыпь, кожные высыпания или васкулиты. Также среди сфинксов распространены врожденный заворот век, повреждение позвоночника и хвоста, короткая нижняя челюсть.

Зато продолжительности жизни эти четвероногие вполне могут похвастаться — сфинксы живут примерно 13-15 лет.

Чем кормить сфинкса

Правильно составленный рацион сфинкса гарантирует, что кошка не будет испытывать проблем со здоровьем и счастливо проживет все свои девять жизней. Поэтому советуем к этому вопросу подойти очень серьезно, обратиться к ветеринару и обговорить с врачом рацион вашего любимца. Не стоит забывать, что сфинксы очень нежные создания и на некачественный корм их желудок может среагировать крайне неожиданно.

Так, неправильно подобранное меню приводит к:

расстройству;

отравлениям;

ожирению;

аллергии.

Поэтому при составлении рациона нужно учитывать такие факторы:

возраст животного;

пол;

стерилизацию;

образ жизни;

наличие хронических заболеваний.

Оптимальным вариантом станет покупной влажный или сухой корм, который содержит все необходимые витамины и микроэлементы для поддержания здоровья, укрепления костей и улучшения пищеварения. Хотим напомнить, что у сфинксов притуплено чувство насыщения, поэтому постоянный доступ к еде этим животным не нужен. Лучше кормить котиков в ежедневно в определенное время.

Если же вы предпочитаете натуральный корм (тот, что хозяева готовят самостоятельно), то вот список продуктов, которые можно давать сфинксам:

мясной фарш или рыба, приготовленные на пару;

творог, сметана или сыр;

каши, сваренные на воде (кроме бобовых и овсянки);

сырые или приготовленные на пару овощи.

Но стоит учитывать, что такое меню должен составлять исключительно доктор.

Как оказалось, сфинксы очень милые и любвеобильные кошки, которые точно не дадут соскучиться и почувствовать себя одиноким.