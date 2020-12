Только не на Pornhub: Mastercard и Visa запретят «донатить» на популярном сайте

Mastercard и Visa запретят своим клиентам использовать кредитные карты для совершения покупок на Pornhub. Данное решение было принято ввиду якобы обнаруженных на сайте видеоматериалов, содержащих сцены сексуального насилия, а также созданных и опубликованных без согласия их участников. Компании опирались на результаты собственного расследования, а также на материалы обозревателя The New York Times Николаса Кристофа. Об этом сообщает The Guardian.

Администрация крупнейшего в Интернете хранилища эротических роликов уже охарактеризовала это решение как «исключительно разочаровывающее».

«Эта новость сокрушительна для сотен тысяч моделей, которые полагаются на нашу платформу для получения средств к существованию», — отмечается в комментарии.

В Mastercard признали, что их расследование не является полным, и в настоящий момент специалисты внимательно изучают содержимое других порно-сайтов в поиске видеозаписей с «сексуальной эксплуатацией».

В 2019 году Pornhub был посещен более 42 миллиардов раз.

Ранее сын кандидата в президенты США Джо Байдена — Хантер Байден оказался в центре скандала. Согласно американским СМИ, мужчина публиковал педофильские видео на вышеупомянутом ресурсе.

А в сентябре председатель Ровенской облгосадминистрации Украины Виталий Коваль, баллотировавшийся в мэры города Ровно, решил «пропиариться» с помощью популярного хостинга.

Его предвыборная кампания попала в раздел оральных утех и нетрадиционных развлечений. Кандидат заявил в Facebook, что рекламируется на сайте вопреки собственному желанию. Он потребовал от правоохранительных служб исправить ситуацию, а также попросил администрацию Pornhub разнообразить его рекламу.