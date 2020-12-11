Власти Томска рассказали о масштабных планах по ремонту дорог в 2021 году

Томск, 11 декабря. В Томке определены участки дорог, которые в следующем году будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», об этом сообщила мэрия города.

«Масштабный ремонт запланирован на пр. Ленина на участке от пер. Батенькова до ул. Дальне-Ключевской, по ул. Яковлева от ул. Красноармейской до ул. Пушкина, по ул. Красноармейской от ул. Яковлева до пр. Кирова, по ул. Нахимова от пр. Ленина до Транспортного кольца, по ул. Б. Куна от Иркутского тракта до ул. Мичурина, по ул. Ломоносова от ул. Шевченко до ул. Социалистической, по ул. Социалистической от ул. Ломоносова до ул. Б. Хмельницкого», — говорится в сообщении.

Дорожное полотно на этих улицах действительно находится в плохом состоянии. Водители, пытаясь избежать попадание автомобиля в ямы, совершают опасные маневры, которые зачастую приводят к ДТП. Мэрия города регулярно проводит оценку технического состояния дорог и при первой же возможности проводит ямочный ремонт.

В настоящее время на сайте электронных торгов размещены два аукциона с начальной ценой 70,5 млн рублей и 185 млн рублей. Имена подрядчиков станут известны до конца текущего года, тогда же с ними будут заключены муниципальные контракты.

«В этом году мы заранее приступили к отбору подрядчиков по ремонту дорог, как это сделали годом ранее. Учитывая опыт работы по национальному проекту в прошлые годы, администрация Томска в технической документации обозначила четкое требование — на объектах сплошного асфальтирования все работы должны быть завершены к концу августа 2021 года. По каждому участку подрядчик будет обязан предоставить график выполнения строительно-монтажные работ и четко ему следовать», — рассказал заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Томичи с радостью отреагировали на данную новость в социальных сетях. Однако попросили немного скорректировать план и добавить еще несколько улиц.

«А Сибирская после раскопок, когда?», — поинтересовалась жительница.

«Высоцкого отремонтируете. На дороге много ям», — написала жительница.

Также горожане просят не забывать про ремонт тротуаров.

Администрация города Томска активно отвечает на вопросы горожан в социальных сетях, что позволяет оперативно решать возникшие проблемы.