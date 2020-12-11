Экономист спрогнозировала цену на нефть на следующий год

До конца 2020 года нефть может торговаться в диапазоне 50–54 доллара за баррель Brent, а следующем году мы увидим нефть в диапазоне 50–60 долларов за баррель. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рост нефти

Цены на нефть утром в пятницу продолжают расти после достижения маркой Brent стоимости в 51 доллар, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы спроса на нефтяном рынке.

С утра цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,18% — до 50,34 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,32% — до 49,93 доллара за баррель.

Рыночный фактор

Как отметила Наталья Мильчакова, рост цен на нефть был ожидаем и связан с разными факторами. Во-первых, западные эксперты прогнозируют, что рынок ждет не избыток, а дефицит предложения нефти. Ведь в этому году значительно снизились инвестиции в нефтяную отрасль. Об этом предупреждал еще в марте и российский президент Владимир Путин.

«Во-вторых, на днях Владимир Путин подтвердил приверженность выполнения условиям сделки ОПЕК+. Это тоже очень серьезный рыночный фактор. Эта сделка важна прежде всего тем, что позволяет поддерживать оптимальный для производителей и потребителей уровень цен, не допуская как их избыточного падения, так и избыточного завышения. От низких цен мы бы проиграли гораздо больше, чем при относительно умеренных ценах и низких объемах. По мере восстановления рынка будут восстанавливаться и объемы добычи нефти, чего давно ждут российские нефтяники», — пояснила Наталья Мильчакова.

В-третьих, отметила эксперт, бычьи сигналы рынку пришли и из России, США и Великобритании. В ближайшее время в этих странах начнется вакцинация населения от пандемии коронавируса. Ожидается, что в первой половине следующего года пандемия будет остановлена. Надежды на разработанные вакцины против коронавируса и возможность взять под контроль мировую болезнь года привнесла на рынки позитив и оптимизм.

«До конца 2020 года нефть может торговаться в диапазоне 50–54 доллара за баррель Brent, а в следующем году мы увидим нефть в диапазоне 50–60 долларов за баррель. К концу текущего года рубль может продолжить смелое укрепление и достичь диапазона 71–72 рубя за доллар. Цены на нефть в следующем году будут расти на фоне восстановления спроса, соответственно, российский бюджет сможет увеличить нефтегазовые доходы», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН сообщал, что Соединенные Штаты в 2021 году впервые в истории могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки. Ожидается, что лидером в этой области станет Китай, который увеличивает свои мощности.