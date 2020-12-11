Гражданскую войну на Украине остановят ЕС и Россия, если не помешает Байден

На днях исполнился год договоренностям, достигнутым на нормандском саммите в Париже. Украинские аналитики подвели итоги их реализации и сделали вывод, что урегулирование в Донбассе стало явным подтверждением несамостоятельности Киева. На словах лидеры страны готовы костьми лечь за мир на востоке, а на деле они не способны убедить США прекратить войну. Корреспондент ФАН передает из Киева.

В первой декаде декабря исполнился ровно год со дня встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата» в Париже. В тот день глава Украины твердо заявил, что он дает переговорам в минском и «нормандском форматах» ровно год. Мол, если прогресса не будет, то «переходим к плану «Б». Сегодня уже всем очевидно, что за год процесс так и не сдвинулся с мертвой точки. А временное движение на встречных курсах сменилось глубокой стагнацией, все больше напоминающей времена Петра Порошенко.

Год назад, когда неопытный политик Зеленский полетел в Париж на встречу с самим Путиным, у многих украинцев ожидания смешивались со страхом. Они понимали — за столом переговоров против недавнего актера выступит оппонент, за спиной у которого десятки сложнейших переговоров на высшем уровне. Помнили в Киеве и о том, что именно Владимир Путин сумел заставить осторожного Порошенко подписать соглашения, которые сегодня в стране называют «капитуляцией».

Впрочем, в Париже у Зеленского получилось выйти сухим из воды. Ему удалось достойно побеседовать с глазу на глаз с президентом РФ, а также подписать коммюнике, где были прописаны девять пунктов для исполнения Украиной. При этом за кулисами осталась история, говорящая о том, что Киев мог решиться на большее. Говорят, изначально между сторонами была согласована договоренность о разведении войск по всей линии фронта. Однако уже в Париже украинцы отказались от этого шага.

Тем не менее саммит обернулся целым рядом договоренностей, включая большой обмен пленными (он состоялся под Новый год). Прилет самолета с 81 освобожденным украинцем, а также согласие «Газпрома» выплатить Украине три млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, были последними позитивными эпизодами в отношениях с РФ. Дальше со стороны Киева начались ужимки и прыжки. Вопреки договоренности придерживаться «Минска-2», на Украине заявили, что соглашения нужно изменить: убрать оттуда все политические обязательства Киева перед Донбассом, пункты о передаче границы после выборов и внесении особого статуса в Конституцию. Об этом заявляли вице-премьер Резников, глава делегации Украины в ТКГ Кравчук и даже сам президент Зеленский.

Затем Верховная рада приняла закон, запрещающий проводить выборы в Донбассе, пока Киев не получит контроль над границей — прямо вопреки «Минску-2». Вся эта глупая клоунада заставила Россию отказаться от продолжения работы по урегулированию. Переговоры замерли и находятся в этом состоянии по сей день. Новых обменов пленными, разумеется, тоже никто проводить не хочет.

По мнению корреспондента Федерального агентства новостей, главное, что произошло за год, минувший с парижского саммита, — это потеря украинцами надежды на главу государства. Тогда, глядя на экраны телевизоров, многие киевляне надеялись — а вдруг Володя Зеленский, который так истово говорил о мире, плюнет на все и заключит договор с Путиным? И разве могут его напугать эта клоуны-радикалы, которые пляшут на морозе под офисом президента и пьют водку из термосов? Неужели поддержка 73% украинцев не дает ему полной свободы рук?

Сегодня, когда на все эти вопросы получены ответы, сами тогдашние надежды кажутся украинцам смешными. Зеленский больше не воспринимается как самостоятельная, уважаемая фигура в украинской политике. Его компромиссность и податливость оказались так велики, что давно похоронили под собой любые надежды на мудрого правителя, которого так не хватает. Сейчас Зеленский видится украинцам человеком, с головой погрязшим в многочисленных обязательствах: перед МВФ, «партией войны», топливными монополиями и т. д. Эти обязательства не дают ему выполнить свои предвыборные обещания, главным из которых остается мир в Донбассе. И не дадут этого сделать в обозримом будущем.

По мнению киевского политолога Дмитрия Джангирова, главная причина отсутствия продвижения к миру — своего рода биполярное расстройство в умах украинских лидеров.

«Ключевая, чисто украинская проблема восприятия Минских соглашений, — в драматическом разрыве между официальной украинской версией конфликта, и духом и буквой «Минска-2». По официальной версии, конфликт в Донбассе — прямое следствие некой «российской агрессии», а неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей считаются «временно оккупированными», — напоминает эксперт. — А «Минск-2» прописан, исходя из внутриукраинского характера конфликта, и подразумевает большой набор обязательств, которые Киев должен выполнить в одностороннем порядке, либо после переговоров с лидерами ЛДНР. То есть там четко прописано: стороны конфликта — это Украина и самопровозглашенные республики, а Россия вместе с ФРГ и Францией выступают в качестве посредников».

При этом многие на Украине справедливо задаются вопросом, где в этой системе координат находится «нормандский формат», говорит Джангиров.

«Здесь вновь проявляется украинское биполярное расстройство. Киев в рамках версии «российской агрессии» трактует этот формат как посредничество Берлина и Парижа между Киевом и Москвой. Россия же видит в нем механизм выполнения «Минска-2», где речь идет о посредничестве трех стран во внутриукраинском конфликте. Германия и Франция дипломатически маневрируют между этими позициями. Но, когда речь заходит о подписании каких-либо новых документов, европейцы всегда указывают на принцип безальтернативности «Минска-2». Именно это и было подтверждено в Париже 10 декабря 2019-го».

Аналитик отметил, что политическое урегулирование буксует уже давно, но хоть что-то в сфере деэскалации все же удалось сделать.

«Договоренности о прекращении огня, разведении войск, обмене пленными и открытии КППВ заключались между Киевом и представителями ЛДНР, но эти договоренности не носили политического характера, потому не привлекали особого внимания, — пояснил эксперт. — А вот политические обязательства, взятые на себя Киевом в рамках «Минска-2», требуют как раз политических шагов: законодательного закрепления постоянного статуса Донбасса, проведения там местных выборов, передачи полномочий от Киева к регионам и т. д. На это Киев пойти не может по неким внутриполитическим причинам. Точнее « в силу отсутствия у президента Зеленского политической воли».

Поэтому, считает Джангиров, не стоит удивляться срыву очередного саммита «нормандской четверки».

«Для обсуждения проблем деэскалации вполне хватает Минской ТКГ и советников лидеров государств. А в политической сфере обсуждать нечего, ведь за год ситуация абсолютно не продвинулась. Из обязательств, которые Зеленский пообещал выполнить в Париже, выполнено от силы два. А значит, нет предмета для встречи «в нормандском формате». Показательна история с представителем Украины в ТКГ Витольдом Фокиным: он предложил Киеву просто выполнить свои обязательства по Минским соглашениям, за что был подвергнут остракизму и уволен Зеленским», — напомнил аналитик.

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко оценил последние действия Украины в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу:

«Сложно оценивать продуктивность действий ТКГ, ведь все, что там происходит, является, по сути, фарсом. Самое большое достижение за год — это перемирие, возникшее благодаря новым условиям по контролю за прекращением огня, на которые согласился Киев. Но это — не о прекращении войны, а о ее заморозке. А заморозка в любой момент может прекратиться, и конфликт вновь перейдет в горячую стадию, как мы видели на примере Карабаха».

По данным Кравченко, представители ОБСЕ в ТКГ «настолько устали от топтания на месте, что готовы пойти ради прогресса на что угодно».

«Сейчас, после сведения воедино «плана Кравчука» и «плана РФ», должен появиться некий новый «план ОБСЕ». Если Украина отбросит и этот план, то вся ответственность за срыв переговоров ляжет на нее. Москва все активнее убеждает Берлин и Париж в отсутствии у Киева договороспособности. И в этом свете 2021-й может стать последним в попытках имплементировать Минские соглашения, — считает Кравченко. — Есть и еще одна причина паузы в переговорах — ожидание прихода к власти в США Джо Байдена и его команды. Ситуацию по Донбассу просто подвесили до тех пор, пока на сцене не появятся настоящие хозяева положения, которые и определят, в каком направлении развиваться событиям».

Аналитик напомнил, что у президента Трампа на российском направлении руки были связаны, так как любые его движения в сторону Москвы тут же вызывали шквал обвинений от демократов в «работе на Кремль».