Эксперт рассказал, как пандемия повысила в Москве спрос на квартиры с террасами

В связи с тем, что москвичи стали проводить больше времени дома на фоне пандемии коронавируса, спрос на квартиры с террасами вырос вдвое за этот год в сравнении с прошлым. Об этом ФАН рассказал финансовый эксперт и специалист по недвижимости Ян Марчинский.

«Ведь терраса позволяет почувствовать себя так, будто ты находишься в загородном доме. Ее используют и в качестве зоны отдыха, и как офисное пространство для удаленной работы. Если раньше квартиры с террасами были представлены только на рынке элитной недвижимости, то сейчас они уже есть и в бизнес, и в комфорт-классе», — пояснил Ян Марчинский.

По его словам, на ЦИАНе на вторичном рынке экспонируется 622 подобных объекта недвижимости стоимостью от 8,5 миллиона рублей за 35 кв.м. До 20 миллионов рублей предлагаются лоты площадью 40 кв.м. в ЦАО или с большей площадью, но намного дальше от центра Москвы.

«За 20–30 миллионов рублей можно приобрести квартиры и апартаменты с террасой в ЦАО уже в домах бизнес-класса. Объем предложения в бизнес- и элитном сегменте гораздо больше, как и разброс по ценам. Они стартуют от 30 миллионов рублей и достигают 2,5 миллиарда рублей за шестикомнатную квартиру площадью 901 кв.м. в ЖК «Гранатный Палас», — добавил эксперт.

Он отметил, что из-за роста спроса количество подобных проектов новостроев постепенно увеличивается. Но сейчас на ЦИАНе представлено всего 106 новых квартир с террасами.

По данным компании «БОН ТОН», в 57% проектах комфорт-класса уже запланировано строительство балконов, лоджий и террас, из них террас — всего 5%. В бизнес-классе доля проектов квартир с террасами уже 22%. При этом элитные квартиры с террасами строятся уже давно, ведь жителям Москвы не хватает личного пространства для отдыха. Это и террасы, и зоны для барбекю, и летние сады. В подавляющем большинстве элитных жилых комплексов предусмотрены такие пространства на открытом воздухе.

«Несмотря на достаточно холодный климат в Москве, квартиры с террасами — хорошее решение остаться в городе и при этом быть немного ближе к природе. Они позволяют чувствовать себя более комфортно в городской суете, разнообразить рабочую рутину и наслаждаться свежим воздухом во время пандемии», — заключил Ян Марчинский.

Ранее Марчинский рассказал, что недвижимость, в отличие от других сфер, на рынке реагирует более медленно в цене. Несмотря на то, что лето весомо изменило рыночный сценарий (пандемия, заниженная ипотека и амплитудные скачки курса валют), ощутимое понижение стоимости недвижимости в аналитическом поле не наблюдается.